TP. Đồng Nai: Quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Đội K72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Đồng Nai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, với nhiều hài cốt được phát hiện tại các địa bàn từng diễn ra chiến sự ác liệt.

Cụ thể, ngày 2/11, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 hài cốt được phát hiện tại khu vực sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh và 1 hài cốt tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Hiện, cả 2 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.

Lũy kế từ ngày 22/8 đến 2/11, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, chủ yếu tại khu vực sân bay Lộc Ninh.

Trong khi đó, tại Vương quốc Campuchia, Đội K72 thuộc Bộ CHQS Đồng Nai tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Riêng ngày 2/11, Đội K72 tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực thuộc tỉnh Kratie.

Tính từ ngày xuất quân (4/9) đến ngày 2/11, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, 77 hài cốt được phát hiện tại tỉnh Kratie và 7 hài cốt tại tỉnh Kampong Thom.

Như vậy, tính đến ngày 2/11, hai Đội K72 và K76 thuộc Bộ CHQS Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 86 hài cốt tại các địa bàn trong nước và 84 hài cốt tại Campuchia.

Kết quả này tiếp tục thể hiện những nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.