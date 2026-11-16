TP. Đồng Nai: Quy hoạch khu đô thị hơn 2.250ha, bảo đảm quyền lợi người dân

Hình thành không gian đô thị mới gắn với Sân bay Long Thành

Nghị quyết 16 ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị đặt ra 3 cột mốc cho TP. Đồng Nai, trong đó đến năm 2035 Đồng Nai trở thành đô thị sân bay và trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không. Ảnh đồ họa

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh và thông minh.

Trong đó, sông Đồng Nai được xác định là trục không gian chiến lược, giữ vai trò quan trọng về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị. Việc tổ chức lại không gian dọc sông không chỉ nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên mà còn tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Song song với định hướng phát triển đô thị ven sông, TP. Đồng Nai tập trung nghiên cứu hình thành hệ sinh thái kinh tế Sân bay Long Thành, lấy sân bay làm hạt nhân kết nối các lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng nghiên cứu Đề án Khu kinh tế đặc biệt, không gian phát triển dự kiến bao gồm khu vực Long Thành, Nhơn Trạch (cũ) và một số địa bàn liên quan. Các khu đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp công nghệ cao sẽ đóng vai trò hỗ trợ, hình thành hệ sinh thái kinh tế đồng bộ gắn với hoạt động của sân bay.

Trong tổng thể định hướng này, xã An Phước và phường Tam Phước được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển nhờ vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, khả năng kết nối với TP. Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc và Sân bay Long Thành.

Tại Hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai Nguyễn Phong An cho biết, phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 2.250ha, bao gồm cả mặt sông Đồng Nai.

Một khu đô thị ven sông đang trong giai đoạn hoàn thiện tại phường Long Hưng. Ảnh: Văn Dũng

Theo định hướng, không gian quy hoạch được tổ chức thành 4 khu vực chức năng. Khu phía Tây tập trung phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông; phía Đông ưu tiên các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu phát triển; phía Nam định hướng đô thị sinh thái, giáo dục với mật độ xây dựng thấp; phía Bắc hình thành khu đô thị đại học, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Các khu chức năng sẽ được kết nối bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hướng đến hình thành không gian đô thị hiện đại, đa chức năng và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thành phố.

Khi được triển khai, khu đô thị sẽ tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế và công trình công cộng; góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, tăng cường kết nối giao thương, đồng thời đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội.

Chủ động hơn 2.300 lô tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân

TP. Đồng Nai đang triển khai xây dựng 2 khu tái định cư với quy mô hơn 2.300 lô. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh kỳ vọng hình thành không gian đô thị hiện đại, việc nghiên cứu quy hoạch khu đô thị rộng khoảng 2.250ha cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế và quyền lợi của người dân trong khu vực.

Tại hội nghị thông tin quy hoạch, nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm đến ranh giới dự án, phạm vi thu hồi đất, tiến độ triển khai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí nơi ở mới nếu phải di dời.

Đáng chú ý, một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu bảo tồn các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời trong khu vực. Theo người dân, quá trình hình thành đô thị mới cần có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển hiện đại và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa, tránh làm mai một những giá trị truyền thống gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Người dân cũng mong muốn chính quyền công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời quan tâm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và bảo đảm điều kiện sống tại nơi tái định cư.

Trước những kiến nghị này, chính quyền thành phố xác định việc công khai thông tin, đối thoại và lắng nghe ý kiến người dân là yêu cầu quan trọng ngay từ giai đoạn nghiên cứu quy hoạch.

Thông tin về phương án tái định cư, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai Nguyễn Cao Tài cho biết, các hộ dân có đất ở bị thu hồi tại xã An Phước và phường Tam Phước, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, sẽ được xem xét bố trí tái định cư tại 2 khu vực thuộc phường Tam Phước và phường Phước Tân.

Hai khu tái định cư có tổng quy mô hơn 2.300 lô đất, hiện đang được triển khai thi công xây dựng hạ tầng.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, các khu tái định cư được đầu tư hệ thống giao thông nội khu, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội như trường học, công viên, khu vui chơi, nhà văn hóa.

Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư song song với quá trình nghiên cứu quy hoạch được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện bố trí nơi ở mới cho người dân khi dự án đủ điều kiện triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên khẳng định, việc nghiên cứu quy hoạch khu đô thị hướng đến lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương. Trong quá trình thực hiện, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát các nội dung liên quan, thực hiện đầy đủ trình tự lập quy hoạch, chủ trương đầu tư, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định.

Đặc biệt, những vấn đề người dân quan tâm cần được các cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải đáp kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch trong từng giai đoạn thực hiện.

Có thể thấy, việc hình thành khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước không chỉ mở ra dư địa phát triển mới cho TP. Đồng Nai mà còn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa mục tiêu phát triển đô thị và quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Công khai quy hoạch, giải quyết thấu đáo kiến nghị, chuẩn bị đồng bộ hạ tầng tái định cư và quan tâm sinh kế lâu dài của người dân sẽ là những yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa định hướng quy hoạch vào thực tiễn, hướng đến phát triển đô thị bền vững.