TP Đồng Nai quy định hạn mức giao đất nông nghiệp tự khai hoang

Đất nông nghiệp được sử dụng để trồng cây hằng năm, cây lâu năm là đất được quy định hạn mức giao đất tại TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND ngày 29/10/2026, quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh ký, được ban hành theo khoản 4 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.

Theo quy định, hạn mức giao đất được xác định theo ba khu vực, căn cứ địa bàn xã, phường và từng loại đất nông nghiệp.

Đối với đất trồng cây hằng năm và đất nuôi trồng thủy sản, hạn mức giao đất tại khu vực I không quá 5.000 m² cho mỗi loại đất; khu vực II không quá 10.000 m² và khu vực III không quá 30.000 m².

Đối với đất trồng cây lâu năm, hạn mức tương ứng tại ba khu vực lần lượt không quá 5.000 m², 10.000 m² và 100.000 m².

Riêng đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất là rừng trồng, hạn mức tối đa tại khu vực I là 10.000 m² cho mỗi loại đất; khu vực II là 20.000 m² và khu vực III là 200.000 m², tương đương 20 ha.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, khu vực I gồm 22 phường; khu vực II gồm 33 xã; khu vực III gồm 11 phường và 29 xã.

Đáng chú ý, quyết định quy định trường hợp diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất tương ứng thì phần diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Về quy định chuyển tiếp, các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị giao đất trước ngày quyết định mới có hiệu lực sẽ tiếp tục được giải quyết theo những quy định trước đây của Đồng Nai và Bình Phước, áp dụng tại địa bàn nơi có đất ở thời điểm nộp hồ sơ.

Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND đồng thời thay thế Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh Bình Phước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.