TP. Đồng Nai: Phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

Kinh tế vùng biên giới phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng

Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2026 được tổ chức tại TP. Đồng Nai vào hồi tháng 8/2026. Ảnh: Văn Dũng

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá, việc triển khai nghị quyết thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế - xã hội khu vực biên giới từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện.

Đặc biệt, tình hình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới cơ bản ổn định; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại biên phòng và quan hệ hợp tác với các địa phương giáp biên của Campuchia tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức cũng thẳng thắn nhìn nhận, sự phát triển của khu vực biên giới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ tại một số địa bàn còn hạn chế; việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư còn phân tán; một số chương trình, dự án triển khai chậm; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển.

Từ thực tiễn trên, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương xác định phát triển khu vực biên giới là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Trong đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; giữa đầu tư kết cấu hạ tầng với bảo đảm an sinh xã hội; giữa phát triển thương mại biên giới với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Lấy chất lượng đời sống người dân làm thước đo hiệu quả thực hiện nghị quyết

Các già làng, người có uy tín trên địa bàn TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức khẳng định, phát triển kinh tế phải tạo nền tảng củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh chính là điều kiện quan trọng để tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân khu vực biên giới, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng chương trình, dự án hoặc nguồn vốn đã bố trí.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, các địa phương cần tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ tạo chuyển biến rõ nét về kết cấu hạ tầng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các lực lượng chức năng cần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân, duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên của Campuchia.

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ảnh: Văn Dũng

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc triển khai từng nhiệm vụ phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, không tạo được chuyển biến thực chất.

Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu vực biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.