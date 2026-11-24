Toàn cảnh Lễ bế mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối” tại Sóc Bom Bo. Ảnh: N.K

Tối 24/11, tại Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo (xã Bom Bo), UBND TP Đồng Nai tổ chức Lễ bế mạc Tuần lễ Văn hóa – Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối”.

Với 24 hoạt động văn hóa đa dạng, tuần lễ góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên địa bàn thành phố. Sự kiện thể hiện khát vọng trân trọng cội nguồn, phát huy bản sắc văn hóa, kết nối sức mạnh cộng đồng và tự tin vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, sự kiện đã tạo không gian giao lưu văn hóa, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh, bản sắc văn hóa các dân tộc được hội tụ và lan tỏa.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đồng Nai tham dự Lễ bế mạc Tuần Văn hóa. Ảnh: N.K

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, lễ bế mạc diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển. Một thành phố phát triển bền vững phải được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa, ngoài ra còn thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

Các hoạt động trong tuần lễ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và tôn trọng giữa các cộng đồng dân cư. Sự tham gia tích cực của nghệ nhân, nghệ sĩ, đoàn viên và đông đảo người dân đã góp phần tạo nên sức sống cho tuần lễ. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho rằng, dù khác nhau về phong tục, tập quán, mỗi cộng đồng dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc Việt Nam, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên. Đây chính là nền tảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục tái hiện sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại Tuần lễ Văn hóa – Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026. Ảnh: N.K

Theo ông Nguyễn Văn Út, việc lựa chọn Sóc Bom Bo làm địa điểm tổ chức lễ bế mạc Tuần Văn hóa càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của tuần lễ. Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhắc lại hình ảnh tiếng chày giã gạo Bom Bo năm xưa, ông Nguyễn Văn Út khẳng định đây là biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, sự hy sinh, lòng son sắt và nghĩa tình của nhân dân đối với cách mạng. Những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là sự tiếp nối của tinh thần đoàn kết: Đoàn kết để bảo vệ quê hương, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước.

Người dân tái hiện lại cảnh sinh hoạt, văn hóa của đồng bào dân tộc. Ảnh: N.K

“Nếu trong chiến tranh, đoàn kết là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua gian khổ, giành độc lập, tự do thì trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh ấy cần tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa. Đây cũng là nền tảng để xây dựng TP Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nói.

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức, lực lượng phục vụ; sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp; đóng góp của nghệ nhân, nghệ sĩ, cơ quan báo chí và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Đồng thời, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bom Bo đã chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo nên lễ bế mạc trang trọng, đậm đà bản sắc và thấm đượm tình đoàn kết.