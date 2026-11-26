Hình ảnh một cơ sở vi phạm. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Qua kiểm tra trong năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện 6 vụ có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, 5 vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; trong đó, một vụ được bàn giao Công an xã Tân An xử lý theo thẩm quyền. Vụ còn lại đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Điển hình, ngày 15/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra trại chăn nuôi heo X.T.3, quy mô khoảng 10.000 con mỗi lứa, tại xã Xuân Hòa. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở xả nước thải chăn nuôi không đạt quy chuẩn kỹ thuật, chảy theo hệ thống thoát nước mưa ra suối Xoài. Cơ sở này bị xử phạt 80 triệu đồng.

Ngày 19/9/2026, tổ công tác kiểm tra trại chăn nuôi heo L.N.4, quy mô khoảng 12.000 con mỗi lứa, tại xã Lộc Thành. Cơ quan chức năng xác định cơ sở có hành vi xả nước thải chăn nuôi vượt quy chuẩn kỹ thuật ra khu vực đất trồng cây và xử phạt 240 triệu đồng.

Đến ngày 19/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra một trại chăn nuôi heo có quy mô thiết kế khoảng 25.000 con mỗi lứa tại xã Lộc Thạnh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nước thải có dấu hiệu ô nhiễm chảy trực tiếp ra môi trường qua hệ thống thoát nước mưa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu mẫu nước, đồng thời thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Đồng Nai, việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xả thải gây ô nhiễm trong hoạt động chăn nuôi góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.