TP. Đồng Nai: Những hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 24/11. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 24/11. Đến nay, các sở, ngành, đơn vị và địa phương đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đây là lần đầu tiên TP. Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với quy mô lớn, gồm 35 hoạt động thuộc các nhóm tuyên truyền, sự kiện chính và hoạt động xuyên suốt.

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc; các hoạt động giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước và tổ chức quốc tế; cùng nhiều không gian văn hóa đặc sắc như “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai”.

Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ có cơ hội tham quan triển lãm sách, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), tham gia các hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa và tìm hiểu những nét đặc trưng của vùng đất Đồng Nai.

Trong khuôn khổ tuần lễ còn có nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư; các tọa đàm về văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức nên công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, đồng bộ và chuyên nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương cần phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nội dung, hình thức tổ chức, bảo đảm các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng chất lượng nghệ thuật, lựa chọn tiết mục phù hợp; gắn việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống với quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí và nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa hình ảnh TP. Đồng Nai năng động, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và hội nhập.

Sau khi kết thúc tuần lễ, Ban tổ chức cần tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới.