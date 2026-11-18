Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Đồng Nai là vùng đất có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn với hành trình khai phá phương Nam của dân tộc. Truyền thống cách mạng, tinh thần kiên trung và những chiến công lịch sử đã góp phần tạo nên bản sắc, sức mạnh của vùng đất này.

Từ Phú Riềng Đỏ, những chiến khu, căn cứ cách mạng đến Chiến thắng Quốc lộ 1, Chiến thắng Xuân Lộc, lịch sử Đồng Nai ghi dấu những trang hào hùng, thể hiện ý chí quật cường, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa. Ảnh: N.K

Bên cạnh chiều sâu lịch sử, Đồng Nai còn sở hữu những giá trị sinh thái đặc sắc với dòng sông Đồng Nai, hồ Trị An, núi Chứa Chan, núi Bà Rá cùng các vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập. Những cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái đa dạng không chỉ tạo lợi thế phát triển du lịch mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa của vùng đất.

“Có thể nói, lịch sử tạo nên chiều sâu văn hóa, thiên nhiên tạo nên tiềm năng, còn con người chính là nguồn lực làm nên sức sống và sức mạnh của Đồng Nai hôm nay, một trong những địa phương năng động của cả nước”, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Út chia sẻ thêm, trong dòng chảy gần 330 năm lịch sử, có một giá trị luôn được gìn giữ và bồi đắp, đó chính là tinh thần đại đoàn kết. Đại đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu của dân tộc còn là sức mạnh nội sinh, nền tảng để Đồng Nai vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026, tối 18/11. Ảnh: N.K

Với chủ đề “Đồng Nai – Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa", tuần lễ văn hóa thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển của thành phố hôm nay. Đó là kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế; hướng tới xây dựng Đồng Nai không chỉ năng động, hiện đại, giàu mạnh về kinh tế mà còn giàu bản sắc, nghĩa tình và hạnh phúc, nơi văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.

Theo lãnh đạo UBND TP Đồng Nai, một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa mà còn được thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

TP Đồng Nai đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Con đường phía trước còn nhiều nhiệm vụ, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, nền tảng văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng vươn lên của mỗi người dân, thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.

Các nghệ nhân giới thiệu và trình diễn nghề thổ cẩm. Ảnh: N.K

“Lãnh đạo thành phố mong muốn, tinh thần của Tuần văn hóa Đại đoàn kết sẽ không chỉ dừng lại trong những ngày tổ chức sự kiện mà tiếp tục lan tỏa trong từng hành động, việc làm, từng khu dân cư và đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Hãy cùng nhau giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, chung sức xây dựng thành phố phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mọi người dân đều được sống, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển”, ông Nguyễn Văn Út kỳ vọng.

Với 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tạo không gian để các giá trị truyền thống được giới thiệu, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống. Các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch được tổ chức đan xen, hướng đến nhiều đối tượng người dân và du khách.

Đặc biệt, chương trình kết nối trực tiếp với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài, góp phần gắn kết đô thị, nông thôn, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tinh thần đại đoàn kết được thể hiện bằng sự giao lưu, sẻ chia giữa các cộng đồng, cùng hướng về ngôi nhà chung Đồng Nai.

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ là Không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai, giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam cùng những giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Đồng Nai. Người dân và du khách được trực tiếp trải nghiệm nghề gốm, viết thư pháp, tìm hiểu nhạc cụ, trang phục dân tộc, mỹ thuật truyền thống và các trò chơi dân gian.

Người dân tìm hiểu văn hóa Đồng Nai. Ảnh: S.X

Đáng chú ý, 25 thành viên đồng bào Mạ đến từ xã Tà Lài tham gia trình diễn cồng chiêng, dân ca, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, đan lát và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm văn hóa truyền thống. Những hoạt động này góp phần đưa di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với công chúng, tạo sự giao lưu và hiểu biết giữa các cộng đồng.

Không gian văn hóa còn được mở rộng qua chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc, con đường di sản và giới thiệu ẩm thực Đồng Nai tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, đồng thời lan tỏa đến 95 xã, phường và các khu công nghiệp, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo vào tối 22/11.