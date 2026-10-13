TP. Đồng Nai kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Thu hút đầu tư khởi sắc, doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội phát triển

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao bằng khen cho nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Văn Dũng

Chiều 13/10, UBND TP. Đồng Nai tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2026 với chủ đề “Doanh nhân Đồng Nai - Khát vọng vươn tầm”. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố khẳng định cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), hội nghị là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố, mở ra không gian và động lực phát triển mới. Cùng với đó, Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 được kỳ vọng tạo nền tảng chiến lược để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai dự hội nghị chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Đồng Nai Đặng Văn Điềm cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Theo ông Điềm, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội từ quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng.

Thời gian tới, Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên; hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, kết quả thu hút đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa phương.

Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trên địa bàn thành phố đạt hơn 2,35 tỷ USD, tương đương trên 78% kế hoạch năm. Trong đó, có 78 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,04 tỷ USD; 101 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 1,3 tỷ USD.

Hoạt động đầu tư trong nước cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước, bao gồm các dự án trong và ngoài khu công nghiệp, đạt hơn 861.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch cả năm.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Đồng Nai mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành Lê Nữ Thùy Dương chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Văn Dũng

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành Lê Nữ Thùy Dương, cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai đang từng bước nâng cao năng suất lao động, tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ các dòng vốn đầu tư mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn liên quan đến mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu tư, chi phí logistics, tiếp cận nguồn vốn và chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và phát triển hạ tầng, tiến độ giải phóng mặt bằng, tính đồng bộ của hệ thống giao thông và khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay có tác động trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án.

Do đó, cùng với thu hút các dự án quy mô lớn, thành phố cần quan tâm nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, phát triển công nghiệp hỗ trợ. Qua đó, gia tăng giá trị sản xuất tại địa phương, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Chính quyền cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 10,01%. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp theo hướng thực chất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn và công nghệ theo quy định pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm quy định pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

“Chúng tôi sẽ luôn kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc, đúng đắn các quy định của pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chính quyền cam kết sẽ luôn đồng hành tháo gỡ”, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Để những cam kết trên thực sự đi vào cuộc sống, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các giải pháp hỗ trợ sẽ được cụ thể hóa bằng những chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai khen thưởng 21 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và trao Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Văn Dũng

Việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào khai thác, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách.

Trong bối cảnh Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, sự đồng hành thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.

Dịp này, lãnh đạo TP. Đồng Nai đã chúc mừng 4 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026; khen thưởng 21 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và trao Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội.