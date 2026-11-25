Xác định phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay

Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến chính thức đi vào khai thác ngày 24/12/2026. Ảnh: Văn Dũng

Theo kế hoạch, ngày 24/12/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) sẽ chính thức đi vào khai thác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hạ tầng giao thông quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đồng Nai và cả nước.

Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an TP. Đồng Nai đã thông tin đến các cơ quan, tổ chức và người dân về phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay tại sân bay Long Thành; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Theo khoản 4, Điều 3, Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay được xác định theo phạm vi bảo vệ đường cất, hạ cánh.

Đối với sân bay có một đường cất, hạ cánh, khu vực cấm bay được giới hạn trong phạm vi hình chữ nhật, kéo dài ra phía ngoài hai đầu đường cất, hạ cánh 15.000m và mở rộng sang hai bên 5.000m tính từ đường tim đường cất, hạ cánh, ở mọi độ cao.

Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an

Đối với sân bay có từ hai đường cất, hạ cánh trở lên, phạm vi cấm bay được xác định tương ứng từ hai đường cất, hạ cánh ngoài cùng, với khoảng cách kéo dài 15.000m và mở rộng sang hai bên 5.000m, ở mọi độ cao.

Đối với một số cảng hàng không, sân bay có tần suất hoạt động của tàu bay dân dụng dưới 6 chuyến/ngày, có thể áp dụng khu vực cấm bay linh hoạt nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trong đó, không được bay bên trong ranh giới cảng hàng không, sân bay; không hoạt động trong khoảng thời gian 1 giờ trước và sau thời điểm có tàu bay có người lái hoạt động; đồng thời, phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý, điều hành bay quân sự và cơ quan quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

Bên cạnh đó, khoản 4, Điều 4, Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg quy định, khu vực hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay là khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay, được mở rộng ra phía ngoài 3.000m theo chiều rộng và 5.000m theo chiều dài, tính từ ranh giới khu vực cấm bay, ở mọi độ cao.

Cụ thể, tại sân bay Long Thành, khu vực cấm bay thuộc địa bàn các xã, phường: Long Thành, Long Phước, Nhơn Trạch, Xuân Quế, Phước An, Xuân Đường, Bình An và Dầu Giây.

Khu vực hạn chế bay thuộc địa bàn các xã, phường: Dầu Giây, Phước Thái, An Phước, Xuân Lập, Hàng Gòn và Cẩm Mỹ.

Không tự ý sử dụng flycam khi chưa được cấp phép

Công an TP. Đồng Nai công bố khu vực cấm bay, hạn chế bay tại sân bay Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Trước thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác, Công an TP. Đồng Nai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là những trường hợp sinh sống, làm việc tại các địa bàn thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay, chủ động tìm hiểu, nắm rõ phạm vi và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý điều khiển tàu bay không người lái (UAV, drone, flycam) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; không để các hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Công an TP. Đồng Nai cũng đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay không chỉ là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân mà còn góp phần bảo đảm sân bay Long Thành vận hành an toàn, ổn định ngay từ những chuyến bay đầu tiên.