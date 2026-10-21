TP Đồng Nai: Khởi tố 9 bị can trong đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai cho biết vừa triệt phá Chuyên án 926H, làm rõ đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết để bán làm thực phẩm tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 5/10, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn phường Xuân Lộc và điểm bán thịt của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc. Qua kiểm tra, Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm vi rút dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm lái ô tô đi thu mua, vận chuyển heo về địa điểm giết mổ tại phường Xuân Lộc.

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo Lê Quốc Phó, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Phúc giết mổ, pha lóc thành các phần thịt để bán; da, mỡ tiếp tục được chế biến, tiêu thụ. Hiếu Em giao con gái là Trần Thị Cẩm Bào liên hệ bán thịt cho Nguyễn Thị Thu Phượng với giá từ 25.000–40.000 đồng/kg.

Sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000–55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Theo cơ quan điều tra, những người liên quan biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Bước đầu, Công an xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thu mua, giết mổ, đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường làm thực phẩm, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người gồm: Trần Văn Hùng, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trịnh Thanh Lâm, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.