TP. Đồng Nai: Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới

Tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm

HĐND TP. Đồng Nai khoá I tổ chức Kỳ họp thứ 6. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 25/9, HĐND TP. Đồng Nai khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) và xem xét các tờ trình, báo cáo, báo cáo thẩm tra; thảo luận và thông qua 14 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng, nhất là đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, phát triển nhà ở, phân bổ và sử dụng nguồn lực, chính sách xã hội.

Một trong những nội dung nổi bật là HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết cam kết nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, thành phố cam kết cân đối, bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp với tiến độ dự án được phê duyệt. Trường hợp huy động được nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp.

Đây là dự án giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giao thương và phát triển kinh tế giữa các địa phương.

Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì Kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Đối với hạ tầng giao thông khu vực giáp ranh, HĐND thành phố cũng thống nhất chủ trương giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình, khu vực ranh giới giữa hai địa phương.

Đáng chú ý, kỳ họp đã xem xét, quyết định bổ sung 47 công trình, dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 48ha. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai các bước tiếp theo về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất thực hiện dự án.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn 2026 - 2030, cần tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án cấp thiết, có khả năng tạo động lực, lan tỏa; nhất là các dự án kết nối, công trình phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án, công trình lớn, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu rà soát kỹ nguồn vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiến độ và phân công trách nhiệm, bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả.

Riêng đối với các công trình, dự án phải thu hồi đất, quá trình thực hiện phải đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục; công khai, minh bạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nguồn lực đầu tư bị chậm trễ do những vướng mắc kéo dài.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh các dự án giao thông, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết quyết định vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở TP. Đồng Nai với mức 3.000 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Theo nghị quyết, UBND thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc hạch toán độc lập, hiệu quả kinh tế - xã hội. Tiến độ cấp vốn phải phù hợp với nhu cầu và tiến độ triển khai thực tế của các dự án.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn phải khảo sát kỹ nhu cầu thuê nhà ở để lựa chọn dự án phù hợp; xây dựng phương án quản lý, vận hành quỹ nhà ở công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, đối với Quỹ Nhà ở thành phố, nguồn vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng phải được quản lý, sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả, tạo thêm nguồn lực phát triển nhà ở xã hội. Phát triển thành phố phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đại biểu Nguyễn Hữu Nguyên, Bí thư Đảng uỷ phường Long Thành nêu ý kiến đối với các nghị quyết. Ảnh: Văn Dũng

Các đại biểu trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Trong lĩnh vực đất đai, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua đấu giá; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm và phần diện tích đất có mặt nước.

Theo đó, tỷ lệ tính đơn giá thuê đất hằng năm đối với đất phi nông nghiệp tại các phường là 1,25%; đất thuộc địa bàn các xã thông thường là 1%; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn là 0,75%. Đối với đất thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư, tỷ lệ áp dụng là 0,5%.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách thành phố năm 2026; bãi bỏ 28 nghị quyết liên quan đến hoạt động của HĐND các nhiệm kỳ trước và một số văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực y tế, đầu tư và khoán bảo vệ rừng.

Đánh giá kết quả kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, các Ban HĐND và đại biểu HĐND trong công tác chuẩn bị, thẩm tra, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý, điều hành và tạo dư địa phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các nhiệm vụ phát triển được triển khai nhanh, đồng bộ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra sau kỳ họp còn rất lớn. Việc thông qua nghị quyết mới là bước đầu, tổ chức thực hiện có hiệu quả mới là khâu quyết định.

Đại diện Công an TP. Đồng Nai trình bày dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Theo đó, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với đầu tư công và các dự án trọng điểm, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai hoặc phải điều chỉnh nhiều lần do công tác chuẩn bị chưa kỹ.

Đối với đất đai, ngân sách, tài sản công và các chính sách trực tiếp liên quan đến người dân, doanh nghiệp, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Hồ Văn Hà trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, tập trung vào những nội dung có tiến độ, nguồn lực và tác động lớn; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh khẳng định:

“Mỗi nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và kết quả; hiệu quả phải được kiểm chứng bằng chuyển biến trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân”.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện những quyết sách đã được HĐND thành phố thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.