TP Đồng Nai khởi công nhà máy điện rác đầu tiên hơn 2.600 tỷ đồng

Nhà máy điện rác Định Quán có công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, kết hợp phát điện với công suất 18,5MW, góp phần nâng cao năng lực xử lý rác thải, giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Khu vực xây dựng nhà máy điện rác đầu tiên tại xã La Ngà, TP Đồng Nai.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 9,4ha tại xã La Ngà (TP Đồng Nai). Trong tổng công suất thiết kế, nhà máy có khả năng xử lý 750 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi ngày. Chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Đồng Nai cho biết dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu chuyển động, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam như chưa phân loại tại nguồn, độ ẩm cao và nhiệt trị thấp. Công nghệ này giúp xử lý chất thải, đồng thời tận dụng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt để phát điện, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp, thu hồi năng lượng từ rác thải.

Dự án Nhà máy điện rác Định Quán có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Quá trình triển khai đơn vị gặp không ít khó khăn về quy hoạch điện, hạ tầng giao thông và mặt bằng thi công. Do đó, đơn vị kiến nghị TP Đồng Nai sớm tháo gỡ các vướng mắc về giao thông, nguồn rác, giá dịch vụ xử lý và thủ tục đầu tư để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Chủ đầu tư dự án cam kết huy động mọi nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, phấn đấu sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Phát biểu lại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn ngày càng lớn. Dự báo đến năm 2030, dân số của TP Đồng Nai vượt 5 triệu người, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 3.000 tấn/ngày.

Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ logistics, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó là việc thu gom và xử lý chất thải sẽ tiếp tục gia tăng.

Việc đầu tư Nhà máy điện rác Định Quán góp phần chuyển đổi phương thức xử lý chất thải từ chôn lấp sang công nghệ hiện đại, kết hợp thu hồi năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, bền vững của TP Đồng Nai.