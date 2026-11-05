Rà soát hạ tầng giao thông, xây dựng phương án kết nối sân bay

TP. Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Ảnh: Văn Dũng

UBND TP. Đồng Nai vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với ACV để xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào khai thác.

Đồng thời, mời các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, đơn vị quản lý, điều hành bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại sân bay tham gia rà soát, thống nhất phương án tổ chức vận hành.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, đề xuất nhiệm vụ, phương án và điều kiện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.

Đối với hạ tầng kết nối, Sở Xây dựng được giao chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, Công an thành phố và ACV để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao liên quan.

Trên cơ sở đó, xác định những hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm sân bay chính thức hoạt động.

Đặc biệt, các đơn vị phải thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ khai thác chuyến bay; bố trí hợp lý khu vực đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa hệ thống giao thông bên ngoài với giao thông nội bộ sân bay.

Cùng với đó, xây dựng phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và các tình huống phát sinh, nhất là trong giai đoạn đầu khai thác và những khung giờ cao điểm.

Sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026. Ảnh: Văn Dũng

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng phối hợp với ACV, các đơn vị vận tải và cơ quan chức năng của các địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và các khu vực có nhu cầu đi lại lớn.

Trong đó, chú trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, hành khách và người lao động tại sân bay.

Các đơn vị phải thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay. Đồng thời, quan tâm điều kiện phục vụ hành khách mang theo hành lý, người cao tuổi và người khuyết tật.

Đối với taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác, UBND thành phố yêu cầu xây dựng phương án tổ chức hoạt động, bố trí khu vực đón, trả khách hợp lý; công khai thông tin dịch vụ, giá cước, chủ động phòng ngừa tình trạng chèo kéo, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trước thời điểm khai thác

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trước thời điểm khai thác. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, UBND TP. Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong quá trình vận hành sân bay.

Trong đó, tập trung xây dựng cơ chế phối hợp cấp cứu y tế, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch y tế; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình phối hợp thực hiện thủ tục hải quan đối với hành khách, hành lý, hàng hóa.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải; tăng cường quản lý những khu vực có nguy cơ thu hút chim và động vật, hạn chế các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Đáng chú ý, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn hàng không đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học tại các khu vực liên quan.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay như sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc chiếu tia laser trong khu vực có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu bay.

Việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bảo vệ an toàn hoạt động hàng không, nhất là khi sân bay Long Thành bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

UBND TP. Đồng Nai giao Sở Xây dựng làm đầu mối tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, trình UBND thành phố ban hành trước ngày 15/11/2026.

Trước đó, ACV đã có văn bản gửi UBND TP. Đồng Nai thông báo về thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Việc chủ động rà soát, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về hạ tầng giao thông, vận tải hành khách, an ninh, an toàn hàng không và dịch vụ hỗ trợ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm sân bay Long Thành vận hành an toàn, thông suốt ngay từ giai đoạn đầu khai thác.