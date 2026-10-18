TP. Đồng Nai: Hơn 1.100 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Hơn 1.100 căn nhà ở xã hội tại phường Nhơn Trạch đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Ảnh minh họa

Công trình nhà ở xã hội (NƠXH) HAP-1 do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai. Dự án có quy mô hơn 53ha, tiến độ thực hiện đến năm 2032.

Theo Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, trên cơ sở xem xét hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp, công trình NƠXH HAP-1 đã đáp ứng các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, công trình có đầy đủ hồ sơ liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, thiết kế xây dựng và các thủ tục pháp lý theo quy định.

Về tiến độ thi công, công trình được khởi công xây dựng phần ngầm từ tháng 10/2025 và triển khai thi công phần thân từ tháng 4/2026. Các hạng mục cọc, móng và dầm tầng 1 đã được nghiệm thu theo hồ sơ. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện công khai thông tin dự án và giá bán căn hộ theo quy định.

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ pháp lý; bảo đảm các căn hộ đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đồng thời tuân thủ quy định về ký kết hợp đồng, thanh toán và công khai thông tin dự án.

Đáng chú ý, trước khi ký hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Trường hợp dự án hoặc tài sản được thế chấp, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với việc bàn giao căn hộ, Sở Xây dựng yêu cầu chỉ thực hiện sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu theo thiết kế đã phê duyệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ thực hiện dự án.