Giới từ làm thủ tục nhận thẻ đeo

Theo sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Kiến đàn và Ban Quản giới tử, 1.072 giới tử trúng tuyển kỳ thi khảo hạch tập trung làm thủ tục nhập chúng, nhận thẻ đeo và gửi các thiết bị điện tử không được phép mang vào giới trường như: máy tính, điện thoại di động theo quy định của Ban Tổ chức.

Thượng tọa Thích Thiện Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, cho biết sau khi được sắp xếp và an đơn, các giới tử sẽ được Ban Quản giới tử hướng dẫn những nghi thức đầu tiên, giúp sinh hoạt tại các điểm truyền giới ổn định, nề nếp.

“Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức đã hoàn tất; các tiểu ban cũng hoàn thành nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại giới đàn Minh Chánh diễn ra vào sáng mai, 30-11 tại chùa Tỉnh Hội.”, Thượng tọa cho biết.

Thượng tọa Thích Thiện Trí sinh hoạt cùng các giới tử

Do số lượng giới tử đông, Ban Kiến đàn bố trí nơi lưu trú tại các cơ sở tự viện lân cận. Giới tử Sa-di và Tỳ-kheo lưu trú tại chùa Tỉnh Hội; giới tử Sa-di-ni tại chùa Đại Giác; giới tử Thức-xoa-ma-na tại Quan Âm tu viện và tịnh xá Ngọc Uyển; giới tử Tỳ-kheo-ni tại chùa Phước Hội.

Sau khi nhập chúng, các giới tử sẽ được chư tôn đức Ban Kiến đàn giáo giới hành nghi, hướng dẫn lễ bái sám hối tam nghiệp và thực tập các thời khóa thiền môn.

Chiều cùng ngày, Ban Kiến đàn cử hành nghi thức cung thỉnh di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh và Giới bổn quang lâm giới trường Tăng và Ni.

Sáng mai, vào lúc 8 giờ, 30-11 (22-10-Bính Ngọ), Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570 sẽ chính thức khai mạc tại chùa Tỉnh Hội (P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai).

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay:

Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai tổ chức, diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2026 (nhằm ngày 21 đến 25-10-Bính Ngọ)