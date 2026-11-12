TP. Đồng Nai: Hỗ trợ người dân di dời gần 2.000 lồng, bè, ổn định cuộc sống

Hỗ trợ tháo dỡ lồng, bè, ổn định chỗ ở cho người dân

HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ di dời gần 2.000 lồng, bè nuôi thủy sản và bè để ở trên sông. Ảnh: Văn Dũng

Tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND TP. Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giải tỏa lồng, bè nuôi thủy sản, bè để ở trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng.

Theo tờ trình của UBND TP. Đồng Nai, hiện trên sông Đồng Nai và sông Cái, đoạn qua hai phường Trấn Biên và Long Hưng có 536 bè và 1.428 lồng nuôi thủy sản của 290 hộ dân. Trong đó, có 767 nhân khẩu đang sinh sống trực tiếp trên bè.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, nghề nuôi cá lồng, bè đã tồn tại nhiều năm tại khu vực này, tạo sinh kế cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng lồng, bè, tập trung với mật độ cao tại một số đoạn sông đã gây áp lực lên môi trường nước, ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn giao thông đường thủy.

Đáng chú ý, đây là những tuyến sông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Do đó, việc sắp xếp, giải tỏa lồng, bè là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nguồn nước, cải thiện cảnh quan và hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Có 290 hộ dân với 767 nhân khẩu của gần 2.000 lồng, bè sinh sống trên sông được hỗ trợ di dời, ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Dũng

Theo nghị quyết được thông qua, các hộ tự nguyện tháo dỡ lồng, bè và di chuyển tài sản được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ.

Đối với tài sản, vật kiến trúc, mức hỗ trợ được xác định là 450.000 đồng/m² bè và 200.000 đồng/m² lồng nuôi thủy sản. Chính sách áp dụng đối với lồng, bè hình thành trước ngày 5/8/2026; phần diện tích cơi nới, phát sinh sau thời điểm này không thuộc diện hỗ trợ.

Trường hợp trên cùng một diện tích mặt nước có cả bè và lồng nuôi thủy sản, người dân chỉ được áp dụng một mức hỗ trợ cao nhất.

Đáng chú ý, đối với các hộ sử dụng bè làm nơi ở, không có nhà thuộc quyền sở hữu trên địa bàn phường nơi đặt bè, thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà 8 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng.

Bên cạnh đó, mỗi nhân khẩu thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận 4,5 triệu đồng để ổn định đời sống trong 6 tháng. Khoản kinh phí này được chi trả một lần theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển tài sản và ổn định chỗ ở được kỳ vọng sẽ giảm bớt khó khăn cho các hộ dân, nhất là những gia đình đã sinh sống, gắn bó lâu năm với nghề nuôi cá trên sông.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận nhà ở xã hội

Ngoài việc hỗ trợ lâu dài, TP. Đồng Nai còn hỗ trợ việc bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh chính sách hỗ trợ di dời, HĐND TP. Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân sau khi giải tỏa lồng, bè.

Theo đó, người trong độ tuổi lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc tham gia các khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng.

Các khoản hỗ trợ bao gồm học phí, tiền ăn, sinh hoạt phí và chi phí đi lại. Sau khi hoàn thành khóa học, người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định thu nhập.

Đối với những hộ không có nhà ở, đất ở hợp pháp trên đất liền, thành phố có chính sách hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội. Người dân được cung cấp thông tin về các dự án, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, người dân được xem xét giải quyết theo thứ tự ưu tiên và không phải thực hiện bốc thăm nếu thuộc đối tượng được áp dụng chính sách ưu tiên theo quy định.

Ngoài ra, các hộ chấp hành tháo dỡ, di dời lồng, bè được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Đồng Nai đề nghị UBND thành phố xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm kê, xác nhận đối tượng, lập phương án và tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến được bố trí từ ngân sách thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Theo UBND TP. Đồng Nai, việc ban hành nghị quyết không chỉ tạo cơ sở pháp lý để triển khai giải tỏa lồng, bè trên sông Đồng Nai và sông Cái mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, giúp các hộ có điều kiện ổn định chỗ ở, chuyển đổi sinh kế.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình di dời, giải tỏa lồng, bè, góp phần bảo vệ nguồn nước, cải thiện môi trường và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Đồng Nai đã xem xét, thảo luận và thông qua 31 nghị quyết khác trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội, cơ chế tài chính, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, UBND thành phố cần khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, đối với các chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định; quản lý chặt chẽ nguồn lực, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội, gắn phát triển đô thị bền vững với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc thực hiện nghị quyết; kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm các chính sách được triển khai hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.