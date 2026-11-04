TP. Đồng Nai: Hỗ trợ 3.000 vé xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết 2027

LĐLĐ TP. Đồng Nai dự kiến hỗ trợ 3.000 vé xe miễn phí cho công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh tư liệu của LĐLĐ TP. Đồng Nai

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027”, nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến tổ chức 3.000 vé xe một chiều, đưa đoàn viên, người lao động từ Đồng Nai về quê tại các tỉnh, thành phố từ Gia Lai trở ra phía Bắc, theo các tuyến Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội.

Các chuyến xe dự kiến khởi hành trong 3 ngày, từ ngày 31/1 đến 2/2/2027 (tức ngày 24 đến 26 tháng Chạp năm Bính Ngọ).

Đối tượng được xét hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn.

Trong đó, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm hoặc doanh nghiệp nợ lương, thưởng.

Các trường hợp là thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cũng thuộc diện được ưu tiên xem xét hỗ trợ.

Bên cạnh đó, chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn; đặc biệt là những người trong 2 năm liên tiếp (2025 - 2026) chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Đối với những trường hợp đã được LĐLĐ thành phố hỗ trợ vé xe trong chương trình Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không thuộc diện xét chọn lần này.

Theo phân bổ, trong tổng số 3.000 vé xe dự kiến hỗ trợ, có 2.400 vé dành cho đoàn viên, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và 600 vé dành cho người lao động ngoài khu công nghiệp.

Ngoài việc tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê, LĐLĐ TP. Đồng Nai còn hỗ trợ kinh phí đi lại sau kỳ nghỉ Tết cho công nhân. Ảnh tư liệu của LĐLĐ TP. Đồng Nai

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là ngoài việc tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, LĐLĐ TP. Đồng Nai còn hỗ trợ kinh phí đi lại chiều trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, đoàn viên, người lao động trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc trước ngày 15/2/2027 sẽ được hỗ trợ khoản kinh phí tương đương giá vé xe khách theo quy định tại thời điểm di chuyển.

Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở vé xe hợp lệ và hồ sơ có xác nhận của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn tài chính của LĐLĐ thành phố Đồng Nai.

Thông qua chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027”, tổ chức Công đoàn thành phố mong muốn chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động xa quê, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được trở về sum họp bên gia đình trong những ngày Tết cổ truyền.

Đồng thời, việc hỗ trợ kinh phí chiều trở lại làm việc sau Tết cũng góp phần động viên người lao động yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

Chương trình là một trong những hoạt động chăm lo Tết thiết thực của tổ chức Công đoàn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, với mục tiêu để ngày càng có nhiều công nhân xa quê được đón Tết đoàn viên, đầm ấm bên gia đình.