TP Đồng Nai hỗ trợ 1 triệu đồng/người làm việc trong ngành giáo dục dịp 20-11

HĐND TP Đồng Nai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 1 triệu đồng/người làm việc trong ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) ngày 11-11, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/năm, được chi trả trước hoặc trong dịp 20-11 hằng năm. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 73,07 tỷ đồng/năm, từ ngân sách nhà nước, với quy mô hơn 73.000 người thụ hưởng.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức quản lý và người lao động tại Sở GD-ĐT; công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường; nhà giáo, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học trên địa bàn thành phố.

Việc xây dựng chính sách nhằm bảo đảm chăm lo đồng bộ thể hiện sự quan tâm của TP Đồng Nai đối với đội ngũ làm công tác giáo dục

Đối với người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, điều kiện thụ hưởng là có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Người đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng vẫn được nhận hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện. Ngược lại, người đã nghỉ việc, đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, nghỉ không hưởng lương hoặc bị tạm đình chỉ công tác từ một tháng trở lên không thuộc diện thụ hưởng.

Theo Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 30-10-2026, UBND TP Đồng Nai xây dựng chính sách trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Nhà giáo năm 2025. Trong đó, khoản 3 Điều 24 Luật Nhà giáo quy định địa phương, cơ sở giáo dục có chính sách hỗ trợ nhà giáo, bảo đảm cuộc sống và phát triển nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn, nguồn tài chính.

Về chủ trương, tại Thông báo kết luận số 403/TB-VPTU ngày 28-9-2026, Thường trực Thành ủy yêu cầu nghiên cứu chính sách chăm lo, động viên đội ngũ ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm. Tiếp đó, tại Công văn số 3061-CV/VPTU ngày 10-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ 1 triệu đồng/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành giáo dục, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

UBND thành phố cho biết, việc xây dựng chính sách nhằm bảo đảm chăm lo đồng bộ, không bỏ sót người đủ điều kiện thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đội ngũ làm công tác giáo dục.