TP. Đồng Nai: Giáo viên, người lao động ngành giáo dục được hỗ trợ 1 triệu đồng dịp 20/11

Chính sách động viên đội ngũ nhà giáo và người lao động ngành giáo dục

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua 32 nghị quyết, trong đó có nghị quyết hỗ trợ 1 triệu đồng/người/năm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: Văn Dũng

Tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, HĐND TP. Đồng Nai đã chính thức thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động (NLĐ) ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ được quy định là 1 triệu đồng/người/năm, thực hiện định kỳ vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Việc chi trả phải được các cơ quan, đơn vị hoàn thành trước hoặc trong ngày 20/11 hằng năm.

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách thành phố bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với ngành giáo dục và đào tạo thành phố ngày 19/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định nhằm kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, giáo viên và NLĐ đang công tác trong ngành giáo dục.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu tiên để đội ngũ giáo viên có điều kiện tiếp cận, mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với nghề.

Hơn 73.000 người dự kiến được thụ hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và NLĐ công tác trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bànTP. Đồng Nai sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) hàng năm, tính từ năm 2026. Ảnh: Văn Dũng

Theo nghị quyết được thông qua, đối tượng thụ hưởng chính sách có phạm vi rộng, bao gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo; công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội thuộc UBND các xã, phường.

Chính sách cũng áp dụng đối với cán bộ, viên chức, nhà giáo đang công tác tại Trường Chính trị thành phố và các trung tâm bồi dưỡng chính trị xã, phường.

Đáng chú ý, đội ngũ nhà giáo, viên chức và NLĐ tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, thuộc cả loại hình công lập và ngoài công lập, đều thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Phạm vi áp dụng bao gồm cả các cơ sở giáo dục trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm công bằng, minh bạch, nghị quyết quy định mỗi cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ một lần trong năm. Khoản hỗ trợ này không được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, NLĐ phải có hợp đồng lao động với thời hạn tối thiểu 3 tháng tại thời điểm thực hiện chính sách và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Chính sách không áp dụng đối với các trường hợp đang nghỉ việc, nghỉ không hưởng lương và những trường hợp khác không đáp ứng điều kiện thụ hưởng theo quy định.

Đây là lần đầu tiên TP. Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và NLĐ ngành giáo dục và đào tạo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dự kiến, hơn 73.000 người sẽ được thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí thực hiện hơn 73 tỷ đồng mỗi năm.

Việc ban hành nghị quyết không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đội ngũ nhà giáo và NLĐ ngành giáo dục, mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục cống hiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.