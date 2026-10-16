TP Đồng Nai gia hạn dự án ký túc xá Trường Đại học Lạc Hồng

Trường Đại học Lạc Hồng (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 13/10/2026, về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với dự án Ký túc xá và khu học tập sinh hoạt cho sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng tại phường Trấn Biên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quyết định, Trường Đại học Lạc Hồng được gia hạn 24 tháng để triển khai thực hiện dự án trên diện tích 17.668m² đất. Thời gian gia hạn được tính từ ngày UBND thành phố ký quyết định.

Trong thời gian này, nhà trường phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục và triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt. Đồng thời, liên hệ cơ quan Thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian được gia hạn.

UBND thành phố yêu cầu Trường Đại học Lạc Hồng xây dựng phương án triển khai dự án, bảo đảm các điều kiện về môi trường, xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Đáng chú ý, quyết định quy định, nếu hết thời gian gia hạn mà nhà trường vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, cơ quan chức năng sẽ lập thủ tục tham mưu UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND phường Trấn Biên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án. Cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với thời gian gia hạn; Sở Xây dựng rà soát, xử lý các nội dung liên quan theo thẩm quyền.