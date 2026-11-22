Một công trình hạ tầng giao thông ngầm tại Đồng Nai (ảnh minh họa).

Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 9658/SXD-QLHTKT ngày 20/11/2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số chính sách về quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình ngầm có độ sâu lớn hơn 15 m. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển và khai thác hiệu quả không gian ngầm đô thị.

Theo đó, giới hạn độ sâu mà người sử dụng đất được sử dụng phù hợp với quy hoạch, không phải trả thêm tiền sử dụng không gian ngầm, được xác định từ cao độ nền đến độ sâu 15 m.

Đối với công trình ngầm trong phạm vi từ 0 đến 15 m, dự thảo cũng đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình không có mục đích kinh doanh thương mại hoặc bãi đỗ xe ngầm độc lập không gắn với công trình trên mặt đất tại các khu vực đáp ứng điều kiện được quy định.

Các khu vực này gồm trung tâm thành phố, khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, vùng phát thải thấp hoặc khu vực hạn chế phương tiện giao thông cơ giới đã được xác định theo quy hoạch hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với phần móng, cọc, neo, tường vây, kết cấu chịu lực, kết cấu chống đỡ và hệ thống kỹ thuật bắt buộc không tạo lập không gian, diện tích sàn hoặc khả năng khai thác độc lập, dự thảo quy định không xác định đây là phần sử dụng lòng đất ngoài giới hạn độ sâu làm phát sinh nghĩa vụ nộp tiền sử dụng không gian ngầm.

Bên cạnh chính sách miễn nghĩa vụ tài chính, dự thảo đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt đối với dự án công trình ngầm là bãi đỗ xe hoặc công trình khác không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Đáng chú ý, bãi đỗ xe ngầm theo quy hoạch được đề xuất sử dụng một phần diện tích sàn phục vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ, với tỷ lệ tối đa 45% tại các khu vực được xác định thuộc diện ưu tiên và 40% tại các khu vực còn lại.

Việc khai thác diện tích thương mại phải bảo đảm không làm giảm công suất đỗ xe công cộng theo quy hoạch, không thay đổi công năng chính của dự án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo hồ sơ thuyết minh, việc lựa chọn mốc 15 m nhằm tạo ranh giới quản lý ban đầu đối với lớp không gian ngầm nông, trong thời gian quy hoạch tổng thể thành phố chưa xác định chính thức các lớp không gian ngầm. Mốc này không đương nhiên làm phát sinh quyền xây dựng hoặc khai thác công trình.