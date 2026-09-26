TP. Đồng Nai: Dự án trọng điểm phải có cách làm và trách nhiệm tương xứng

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

TP. Đồng Nai chuyển từ theo dõi sang chịu trách nhiệm về tiến độ dự án (trong ảnh là dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh). Ảnh: Văn Dũng

Theo Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 25/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố được giao theo dõi, chỉ đạo triển khai 22 công trình, dự án, gồm 7 dự án trọng điểm quốc gia và 15 dự án trọng điểm của thành phố.

Trong số 15 dự án trọng điểm của thành phố, có 5 dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư và 10 công trình, dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, danh mục các công trình, dự án trọng điểm sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.

Khối lượng công việc ngày càng lớn đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Đây là những nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt, bài bản, tạo chuyển biến rõ rệt nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Theo Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, trong 22 nhiệm vụ được Tổ chỉ đạo giao cho các sở, ngành và địa phương từ giữa tháng 8.2026, đến nay đã có 4 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn; 16 nhiệm vụ đang được tích cực triển khai, gồm 13 nhiệm vụ thường xuyên và 3 nhiệm vụ chưa đến hạn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Kết quả này cho thấy, bên cạnh những chuyển biến trong công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các công trình, dự án trọng điểm có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ được giao; nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án từng bước được tháo gỡ, nhiều dự án đã được khởi công xây dựng.

Để duy trì và đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung xử lý nhanh những tồn tại, vướng mắc còn lại, nhất là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công.

Việc tháo gỡ khó khăn không chỉ nhằm giải quyết những công việc trước mắt mà còn phải tạo điều kiện để các dự án triển khai liên tục, hạn chế tình trạng chậm trễ ở từng khâu, từng công đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án trọng điểm phải có cách làm và trách nhiệm tương xứng

Hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng kết nối tới sân bay Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Xác định các công trình, dự án trọng điểm có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ” trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, các dự án đã được xác định là trọng điểm phải có phương thức tổ chức thực hiện tương xứng với tính chất, quy mô và yêu cầu tiến độ; không để tình trạng dự án trọng điểm nhưng cách thức triển khai vẫn theo quy trình, tiến độ thông thường.

Đây là yêu cầu đặt ra đối với từng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, từ khâu chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tổ chức thi công.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, báo cáo tiến độ, các đơn vị phải chủ động xác định những khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm, kịp thời đề xuất phương án xử lý và tập trung giải quyết dứt điểm từng điểm nghẽn.

Đặc biệt, đối với những nhiệm vụ đã được xác định rõ nội dung, thẩm quyền và thời hạn thực hiện, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức triển khai ngay, không để kéo dài do chậm phối hợp hoặc thiếu chủ động trong xử lý công việc.

“Việc gì đã rõ thì triển khai ngay, việc gì còn vướng thì xác định phương án xử lý ngay, đã xác định thời hạn thì phải hoàn thành đúng thời hạn”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổ chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến thực chất về tiến độ từng công trình, dự án.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng mà còn có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, khai thác hiệu quả lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Khi các công trình hạ tầng trọng điểm được đưa vào khai thác đồng bộ, thành phố sẽ có thêm điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo dư địa tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách.

Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt được Tổ chỉ đạo xác định là đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác sớm nhất, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng TP. Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong giai đoạn mới.

Chuyển từ “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ” cũng đồng nghĩa với việc lấy kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, từng công trình, dự án làm thước đo trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao. Qua đó, tạo chuyển biến từ chỉ đạo đến hành động, từ tháo gỡ từng vướng mắc đến đẩy nhanh tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư của các công trình, dự án trọng điểm.