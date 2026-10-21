TP Đồng Nai dồn lực phát triển hạ tầng để tăng kết nối vùng

Mở rộng mạng lưới giao thông chiến lược

Với các tuyến cao tốc, đường vành đai đến dự án metro kết nối sân bay Long Thành, TP Đồng Nai đang đồng loạt triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm. Các dự án được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa những trung tâm công nghiệp, đô thị, cảng biển và đầu mối hàng không lớn của khu vực phía Nam.

Hiện thành phố đang triển khai nhiều dự án lớn như đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường kết nối Đồng Nai - Bình Phước và nhiều công trình giao thông quan trọng khác. Cùng với đó, TP Đồng Nai đang chuẩn bị các bước để triển khai tuyến metro kéo dài từ TPHCM (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành, phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành là một trong những dự án quan trọng nhằm hình thành trục giao thông công cộng tốc độ cao, tăng cường kết nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Nam. Ảnh: C.N

Theo phương án nghiên cứu, tuyến metro dài gần 44 km, gồm đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai dài khoảng 7,1 km và đoạn từ trung tâm hành chính đến sân bay Long Thành dài khoảng 36,4 km. Tuyến có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ, dự kiến bố trí 6 nhà ga chính.

Cuối tháng 9 vừa qua, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đồng Nai khóa I đã thông qua việc sửa đổi chủ trương đầu tư dự án. Theo phương án tài chính được trình, dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), trong đó ngân sách Trung ương thanh toán 50% tổng mức đầu tư; phần còn lại do ngân sách thành phố và quỹ đất bảo đảm theo phương án được phê duyệt.

Bên cạnh metro, thành phố đang thúc đẩy các dự án đường bộ nhằm tăng năng lực kết nối giữa các khu vực. Giữa tháng 6/2026, dự án thành phần 1, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, thuộc tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, đã được khởi công theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công trình được kỳ vọng tăng kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai, đồng thời liên thông với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp, trung tâm logistics của vùng.

Nhiều dự án giao thông của TP Đồng Nai được triển khai. Ảnh: N.T

Cùng với các dự án trên, thành phố tiếp tục đầu tư, hoàn thiện những dự án trọng điểm có vai trò kết nối các khu vực đô thị, công nghiệp và sân bay như đường 25B, 25C, ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773.

HĐND TP Đồng Nai cũng đã cam kết bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, theo phương thức PPP.

Việc triển khai đồng thời các dự án đường bộ, đường cao tốc và đường sắt đô thị cho thấy định hướng phát triển hạ tầng của TP Đồng Nai không dừng ở từng công trình riêng lẻ. Các dự án cùng hướng đến hình thành mạng lưới giao thông có tính liên thông, kết nối sân bay với các trung tâm sản xuất, đô thị.

Hạ tầng mở đường cho động lực tăng trưởng mới

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, trong nhiệm kỳ 2026-2030, thành phố dành gần 300.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông. Theo ông, đây là “con số biết nói”, bởi nhiều công trình, dự án đã được triển khai thực tế.

Cùng với nguồn lực chủ động của địa phương, sự đầu tư đồng bộ từ Trung ương đang tạo thêm dư địa để TP Đồng Nai hoàn thiện mạng lưới giao thông. Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai thông tin, thành phố đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư lớn từ Trung ương đối với hạ tầng.

Hiện, ngoài dự án sân bay Long Thành đang đi vào hoàn thiện, trên địa bàn thành phố còn triển khai hơn 10 tuyến cao tốc và các tuyến giao thông kết nối. Các dự án trên không chỉ tạo điều kiện kết nối từ sân bay quốc tế đến các địa phương còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển.

Khả năng lưu chuyển hàng hóa, hành khách và dịch vụ sẽ được mở rộng khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Ảnh: TL

Ông Lê Trường Sơn nhấn mạnh: "Với lợi thế về giao thông và khả năng kết nối quy mô lớn, Đồng Nai xác định mục tiêu hàng hóa phải được vận chuyển nhanh hơn, chi phí sản xuất thấp hơn và chuỗi cung ứng đáng tin cậy hơn. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thu hút đầu tư và gia tăng giá trị sản xuất".

Thực tế, khi sân bay Long Thành từng bước được kết nối với các tuyến cao tốc, đường vành đai, metro và mạng lưới giao thông đô thị, khả năng lưu chuyển hàng hóa, hành khách và dịch vụ sẽ được mở rộng. Đây cũng là cơ sở để thu hút các hoạt động logistics hàng không, kho vận, thương mại, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và những ngành có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Lê Trường Sơn, trước cơ hội phát triển mới, Đồng Nai cũng đề xuất Trung ương ban hành quy hoạch phát triển chuyên đề, có định hướng phù hợp với đặc điểm địa bàn để thành phố chủ động hơn trong thực hiện các chiến lược phát triển. Đặc biệt, khi tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế còn thấp, việc khai thác lợi thế sân bay Long Thành và hệ thống giao thông liên vùng cần gắn với định hướng phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Với nguồn lực đầu tư lớn dành cho giao thông trong giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đang có cơ hội tạo bước chuyển về năng lực kết nối và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả của những công trình này sẽ được đo bằng khả năng rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng của thành phố.