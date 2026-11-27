Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố và các sở, ban, ngành dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: V.D

Dự lễ đón có Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin TP. Đồng Nai (Ban Chỉ đạo); Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đón đoàn công tác Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia trở về Tổ quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành phủ cờ Tổ quốc lên các tiểu quách liệt sĩ. Ảnh: V.D

Chia sẻ tại lễ đón, Thượng tá Vũ Văn Thọ xúc động: “Vượt qua bao rừng sâu, núi thẳm nơi đất bạn Campuchia để tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội, khoảnh khắc bước qua cửa khẩu Hoa Lư, thấy đồng bào, đồng chí dang rộng vòng tay đón các anh trở về đất mẹ, lòng chúng tôi nghẹn ngào. Mọi gian khổ tan biến, chỉ còn niềm tự hào thiêng liêng vì đã hoàn thành trọn vẹn lời thề với các liệt sĩ”.

Đó cũng là tâm trạng chung của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 sau những ngày vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ nơi đất bạn, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành thực hiện di quách tiễn hài cốt liệt sĩ về nhà tế tự tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm. Ảnh: V.D

Trên hành trình từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Campuchia về nước hợp cùng đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ được Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai tìm kiếm, quy tập trong nước về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Hành trình đưa các anh về nơi an nghỉ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai, từ ngày 22/8 đến nay, thực hiện 2 kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ có thông tin đã được bàn giao, an táng.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, cán bộ, chiến sĩ các đội đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, phục vụ công tác xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: V.D

Trong ngày 27/11, Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai đã tổ chức đón và đưa 230 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Campuchia và trong nước về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, TP. Đồng Nai. Lễ truy điệu và an táng dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12 tới.

Đông đảo người dân, học sinh vẫy cờ đón hài cốt các liệt sĩ về nước. Ảnh: V.D

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ vào quách, di chuyển các quách lên nhà tế tự, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.