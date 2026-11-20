Tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium chở 2.300 du khách và thuyền viên đã cập cảng Phước An, TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức đón đoàn du khách quốc tế đến bằng đường biển tại cảng Phước An (xã Phước An).

Tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng với 2.300 du khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Canada và Australia.

Theo lịch trình, tàu Celebrity Millennium khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc), thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14 - 19/11, lần lượt ghé thăm các điểm đến Hạ Long, Chân Mây và Phước An.

Đây là lần thứ 14 kể từ đầu năm 2026, cảng Phước An đón tàu du lịch quốc tế cập cảng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, du khách tham gia những chương trình tham quan, trải nghiệm tại một số điểm đến thuộc TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út đón du khách và thuyền viên tại cảng Phước An. Ảnh: Văn Dũng

Việc các hãng tàu quốc tế tiếp tục lựa chọn cảng Phước An làm điểm dừng chân cho thấy tiềm năng phát triển du lịch tàu biển của Đồng Nai, đồng thời mở ra cơ hội kết nối các tuyến du lịch quốc tế với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Đông Nam Bộ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, thời gian qua, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch và văn hóa với TP. Hồ Chí Minh, các địa phương vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Lâm Đồng.

Trên cơ sở các chương trình hợp tác đã triển khai, Đồng Nai từng bước hình thành những tour, tuyến du lịch liên vùng, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Du khách được tặng khăn rằn Nam Bộ khi đến TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên nhờ hệ thống sông, hồ, núi, suối phong phú. Trong đó, nhiều điểm đến giàu tiềm năng như Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, núi Bà Rá, núi Chứa Chan cùng các khu bảo tồn thiên nhiên và những vùng cảnh quan đặc sắc.

Đáng chú ý, hồ Trị An đang được chuẩn bị các điều kiện để khai thác phục vụ du lịch, hướng đến hình thành những sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Đồng Nai còn sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng với 121 di tích. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển làng nghề truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là cộng đồng người S'tiêng, tiếp tục được quan tâm.

Du khách được trải nghiệm đánh đàn đá ngay sau khi cập cảng Phước An. Ảnh: Văn Dũng

Du khách tham quan không gian trưng bày gốm Biên Hòa. Ảnh: Văn Dũng

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có, TP. Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch, trong đó xác định việc phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lợi thế kết nối giao thông là những định hướng quan trọng.

Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, khả năng kết nối giao thông và đón khách quốc tế của địa phương được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng.

Cùng với lợi thế từ hệ thống cảng biển, việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết vùng được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Nai từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực phía Nam, nhất là đối với phân khúc khách du lịch quốc tế có mức chi tiêu cao.