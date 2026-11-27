Phát huy tiềm năng, lợi thế khác biệt

Khu vực hồ Trị An được xác định là một trong những trọng điểm thu hút đầu tư du lịch của Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Đồng Nai sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng, từ núi, rừng đến sông, hồ, thuộc hàng đặc sắc của khu vực Đông Nam Bộ và phía Nam. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, tạo nền tảng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên theo hướng xanh, bền vững.

Nổi bật là Vườn quốc gia Cát Tiên với nhiều danh hiệu, ghi nhận quốc tế như Danh lục Xanh, Khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu Ramsar Bàu Sấu; Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai với danh hiệu Công viên Di sản ASEAN. Bên cạnh đó là các điểm đến giàu tiềm năng như núi Chứa Chan, hồ Núi Le, hồ Đa Tôn và các điểm du lịch nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Đồng Nai còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú với 121 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 42 di tích quốc gia và 73 di tích cấp tỉnh; 38 di tích trong danh mục kiểm kê và hơn 1.500 di tích, địa điểm có giá trị văn hóa, lịch sử phân bố tại các địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc khai thác các tiềm năng, lợi thế này vẫn chưa tương xứng với nguồn tài nguyên sẵn có. Việc xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh và tạo dấu ấn riêng cho Đồng Nai vẫn là bài toán đặt ra đối với ngành du lịch thành phố.

Du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Văn Dũng

Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh cho rằng, trong bối cảnh TP. Đồng Nai đang tập trung phát triển du lịch, việc xây dựng và định vị thương hiệu du lịch riêng, đặc biệt là du lịch xanh, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo ông Phạm Xuân Thịnh, trong khi các địa phương lân cận đã có những điểm đến tạo dựng được thương hiệu như Đà Lạt, Mũi Né của tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai cần xác định rõ những giá trị khác biệt, từ đó xây dựng hình ảnh và sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Cùng với đó, quá trình chuyển đổi từ du lịch “nâu” sang du lịch xanh rất cần sự đồng hành của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các cơ chế, chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế và các giải pháp hỗ trợ cụ thể. Qua đó, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới mô hình hoạt động, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường.

Tạo động lực từ cơ chế, chính sách

Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa, đặc biệt là du lịch xanh. Ảnh: TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai Vũ Xuân Trường nhận định, thành phố có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế đó thành các sản phẩm cụ thể, có khả năng định vị thương hiệu du lịch Đồng Nai trên bản đồ du lịch cả nước.

Theo định hướng tại Nghị quyết của Thành ủy, du lịch Đồng Nai sẽ tập trung phát triển trên 3 thế mạnh chủ đạo.

Trước hết là du lịch văn hóa, khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng được hình thành qua gần 300 năm.

Tiếp đến là du lịch sinh thái trên cơ sở phát huy lợi thế về hệ thống rừng già, rừng nguyên sinh, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hệ thống hồ và các dòng sông lớn như sông Đồng Nai, sông Bé.

Cùng với đó là phát triển du lịch nông nghiệp gắn với các sản phẩm thế mạnh của địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Theo ông Vũ Xuân Trường, thời gian qua, du lịch Đồng Nai đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Để tạo thêm động lực phát triển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét các cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực du lịch, trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển các hoạt động và sản phẩm du lịch. Dự kiến, nội dung này sẽ được trình trong quý II.2027.

Việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai, trong gần 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 4,3 triệu lượt khách nội địa và hơn 118.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng.

Năm 2026, TP. Đồng Nai phấn đấu đón 5,8 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.500 tỷ đồng.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng định hướng phát triển rõ nét và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, Đồng Nai có nhiều dư địa để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trong đó, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích của cộng đồng được xem là hướng đi để địa phương tạo dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.