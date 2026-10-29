TP. Đồng Nai: DIGIFEST ĐỒNG NAI 2026, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đi vào thực chất

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai tham quan gian hàng triển lãm công nghệ số. Ảnh: Văn Dũng

Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 (DIGIFEST DONGNAI 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai, TP. Đồng Nai, từ ngày 30/10 đến 1/11/2026.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, bảo trợ; Cục Chuyển đổi số quốc gia, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai và Thành đoàn Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Đây là chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy mô lớn, được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”, DIGIFEST Đồng Nai 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình hướng tới cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai Kế hoạch hành động số 469-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai (nay là Thành ủy Đồng Nai) về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn.

Điểm nhấn của sự kiện là tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn trong quá trình chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với các trụ cột tăng trưởng mới của thành phố.

Thông qua các hoạt động đối thoại, kết nối và hợp tác, chương trình hướng tới khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành, sản xuất và kinh doanh; thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và văn hóa số trên nền tảng dữ liệu.

Đồng thời, DIGIFEST Đồng Nai 2026 tạo không gian trao đổi chiến lược, liên ngành và đa bên, góp phần định vị thương hiệu Đồng Nai trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ.

Trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động chuyên sâu sẽ được tổ chức, nổi bật là Tọa đàm chiến lược về định vị thành phố Đồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh; xây dựng hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi logistics, cảng hàng không, cảng biển.

Các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp cũng sẽ thảo luận về giải pháp chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Thông qua chuỗi diễn đàn, hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng thúc đẩy sự liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức công nghệ; từ đó từng bước đưa các sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số vào ứng dụng trong thực tiễn.

Hơn 200 gian hàng giới thiệu công nghệ và giải pháp số

Các sản phẩm công nghệ số, đổi mới sáng tạo được trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố) lần thứ 1. Ảnh: Văn Dũng

Một trong những hoạt động nổi bật của DIGIFEST Đồng Nai 2026 là không gian triển lãm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với quy mô hơn 200 gian hàng.

Triển lãm dự kiến thu hút trên 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia, cùng khoảng 5.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Tại đây, các doanh nghiệp, tổ chức công nghệ trong và ngoài nước sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa, robot, công nghệ bán dẫn và các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số.

Đáng chú ý, triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Cổ phần Hanel, ViewSonic cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Không chỉ trưng bày sản phẩm, triển lãm còn bố trí các không gian trải nghiệm công nghệ số, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp những thành tựu khoa học, công nghệ mới, tìm hiểu khả năng ứng dụng vào đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, sự kiện còn giới thiệu những sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đồng Nai, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng cơ hội kết nối thị trường và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo của Thành đoàn Đồng Nai; các chương trình trao giải khoa học và kỹ thuật của thành phố; hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối cộng đồng.

Các hoạt động này được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên, doanh nghiệp và người dân chủ động tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương.

Với phương châm “Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”, DIGIFEST Đồng Nai 2026 không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ mà còn hướng tới tạo ra các kết nối, hợp tác và giải pháp có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra những chuyển biến cụ thể, có thể đo lường trong hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông qua DIGIFEST Đồng Nai 2026, thành phố kỳ vọng từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững.