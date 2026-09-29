TP. Đồng Nai Đề xuất tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê. Ảnh: Văn Dũng

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

Việc rà soát, đề xuất điều chỉnh được thực hiện theo Công văn số 13856/BXD-QLN ngày 28/8/2026 của Bộ Xây dựng về rà soát chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, mục tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê; trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh cơ cấu theo hướng tăng nhà ở cho thuê, giảm nhà ở xã hội để bán.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP. Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 – 2030 đã được Chính phủ giao cho địa phương.

Theo phương án đề xuất, tổng chỉ tiêu phát triển NƠXH của thành phố trong giai đoạn này vẫn giữ ở mức hơn 60.000 căn. Tuy nhiên, cơ cấu được điều chỉnh với hơn 56.500 căn NƠXH để bán và 3.500 căn nhà ở cho thuê.

So với chỉ tiêu tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030 đang được hoàn thiện, phương án của TP. Đồng Nai giảm 500 căn NƠXH để bán, đồng thời tăng tương ứng 500 căn nhà ở cho thuê.

Đáng chú ý, lộ trình thực hiện chỉ tiêu NƠXH từ năm 2026 đến năm 2030 cũng được đề xuất điều chỉnh. Cụ thể, năm 2026 dự kiến hoàn thành 2.000 căn; năm 2027 là 3.000 căn; năm 2028 là 5.000 căn; năm 2029 là 10.000 căn. Riêng năm 2030 dự kiến hoàn thành hơn 40.000 căn.

Như vậy, phần lớn chỉ tiêu NƠXH của cả giai đoạn dự kiến được tập trung thực hiện vào năm cuối của kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, phương án kiến nghị điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế về NƠXH, nhà ở cho thuê trên địa bàn, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

TP. Đồng Nai ưu tiên tối đa cho các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Văn Dũng

TP. Đồng Nai là địa bàn có nhu cầu lớn về NƠXH, nhà ở công nhân và nhà ở cho các đối tượng bị thu hồi đất để triển khai các dự án.

Thời gian qua, thành phố đã có nhiều chỉ đạo, rà soát và điều chỉnh chỉ tiêu phát triển các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, trong đó tập trung vào người lao động, người có thu nhập thấp và các đối tượng đang gặp khó khăn về chỗ ở.

Việc tăng tỷ trọng NƠXH cho thuê được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung và hình thức tiếp cận nhà ở. Thay vì phải huy động nguồn tài chính lớn để mua nhà, người lao động và người có thu nhập thấp có thêm lựa chọn thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu phát triển NƠXH giai đoạn 2026 – 2030 theo hướng tăng nguồn cung nhà ở cho thuê sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo thêm lựa chọn về chỗ ở cho người dân trên địa bàn thành phố.