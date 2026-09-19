TP. Đồng Nai đề xuất người có từ 2 con được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Trong ảnh là người dân tập trung nộp hồ sơ mua NƠXH tại Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

UBND TP. Đồng Nai đang lấy ý kiến dự thảo quy định về tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua NƠXH. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung người có từ 2 con đẻ trở lên vào nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Theo UBND TP. Đồng Nai, việc lấy ý kiến đối với dự thảo quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua NƠXH trên địa bàn thành phố được thực hiện từ nay đến ngày 26/9.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Cụ thể, ngoài các nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở, dự thảo đề xuất bổ sung người có từ 2 con đẻ trở lên vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Chính sách này dự kiến áp dụng đối với cả ba hình thức gồm mua, thuê và thuê mua NƠXH.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận NƠXH đối với các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo đó, hệ số điều chỉnh mức thu nhập theo quy định chung là 1,15. Riêng trường hợp hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, hệ số điều chỉnh mức thu nhập được đề xuất áp dụng ở mức 1,195.

Các trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc căn hộ có từ 2 phòng ngủ trở lên nếu tại dự án NƠXH có loại căn hộ phù hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định được TP. Đồng Nai thực hiện nhằm cụ thể hóa những quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Dân số và các quy định của Chính phủ liên quan đến phát triển, quản lý NƠXH; đồng thời tạo điều kiện để các gia đình đông con, có nhiều người phụ thuộc tăng khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp.

Giai đoạn 2021 – 2030, TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67.000 căn NƠXH. Ảnh: Văn Dũng

Thời gian qua, TP. Đồng Nai tập trung thúc đẩy phát triển nhiều loại hình nhà ở phục vụ các nhóm đối tượng có nhu cầu, gồm NƠXH để bán, NƠXH cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà công vụ dành cho lực lượng vũ trang.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người dân, công nhân và người lao động trong bối cảnh quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Giai đoạn 2021 – 2030, TP. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67.000 căn NƠXH, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, nhất là đối với người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Việc xây dựng quy định riêng về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện tiếp cận NƠXH được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách trên địa bàn, đồng thời mở rộng cơ hội an cư cho những hộ gia đình có nhu cầu thực tế.