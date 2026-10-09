TP. Đồng Nai: Đề xuất mở rộng diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đề xuất kéo dài thời hạn ủy quyền nhận lương hưu, mở rộng diện tham gia BHXH

Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các luật. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 9/10, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH; Bộ luật Lao động; Luật Việc làm; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và cơ quan chức năng đã tập trung phân tích những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, đại diện BHXH TP. Đồng Nai cho rằng, quy định về thời hạn ủy quyền nhận lương hưu hiện nay còn bất cập, gây khó khăn cho một bộ phận người hưởng chính sách.

Theo đó, thời hạn ủy quyền cho người thân nhận lương hưu là 12 tháng. Sau thời gian này, người hưởng phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người cao tuổi sức khỏe suy yếu, nằm liệt giường hoặc không còn minh mẫn, dẫn đến việc thực hiện lại thủ tục gặp nhiều trở ngại.

Từ thực tiễn trên, đại diện BHXH thành phố đề xuất nghiên cứu quy định ủy quyền không xác định thời hạn hoặc kéo dài thời hạn ủy quyền nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đồng thời, cần bổ sung quy định chấp nhận văn bản ủy quyền điện tử đáp ứng các điều kiện của pháp luật về dân sự và giao dịch điện tử; tiếp tục duy trì phương thức ủy quyền trực tiếp đối với những người chưa có khả năng thực hiện giao dịch trên môi trường số.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, đại diện BHXH thành phố kiến nghị bổ sung nguyên tắc không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã được khai thác, xác thực từ các cơ sở dữ liệu.

Cùng với đó, cần có cơ chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc hệ thống thông tin gặp sự cố; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện BHXH TP. Đồng Nai tham gia góp ý các dự án luật. Ảnh: Văn Dũng

Theo đại diện BHXH TP. Đồng Nai, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đặc biệt là AI, đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và cơ cấu việc làm. Số lượng lao động tự do, lao động làm việc thông qua các nền tảng số ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, do không có hợp đồng lao động theo hình thức truyền thống, nhiều người trong nhóm này chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách để mở rộng độ bao phủ, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại diện BHXH thành phố đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tiêu chí xác định việc làm, tính ổn định và thường xuyên của thu nhập; phương pháp xác định thu nhập đối với người lao động có nguồn thu từ nhiều nền tảng, trong đó có các nền tảng số.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu lộ trình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp với đặc điểm của các loại hình việc làm mới, góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, đại diện BHXH thành phố cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định cụ thể cơ chế xử lý đối với khoản tiền người hưởng đã nhận không đúng chế độ bảo hiểm xã hội.

Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định cho phép khấu trừ số tiền phải thu hồi vào các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp theo. Đồng thời, làm rõ phương thức xử lý đối với trường hợp người hưởng đã qua đời, không còn kỳ chi trả tiếp theo hoặc không xác định được người có trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Hoàn thiện chính sách lao động, bảo đảm quyền lợi người dân

Nhiều ý kiến góp ý cần mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc và hoàn thiện quy định về quyền lợi của người lao động. Ảnh minh họa

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại diện Sở Nội vụ TP. Đồng Nai đề nghị nghiên cứu mở rộng danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực linh hoạt của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Các nhóm ngành, lĩnh vực được đề xuất gồm logistics, kho vận, thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giày và chế biến gỗ. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng lao động thời vụ, lao động linh hoạt tương đối lớn.

Đại diện Sở Nội vụ cũng kiến nghị quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động trong việc bảo đảm tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện đầy đủ các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, nghiên cứu kéo dài thời hạn cho thuê lại lao động đối với một số công việc có tính chất chuyên môn, kỹ thuật, đòi hỏi người lao động phải trải qua quá trình đào tạo, làm quen với công việc và tích lũy kinh nghiệm.

Theo các đại biểu, việc hoàn thiện quy định về cho thuê lại lao động cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu linh hoạt trong sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với mục tiêu bảo vệ quyền lợi, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH TP. Đồng Nai Điểu Huỳnh Sang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Dũng

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với những dự án luật khác. Đáng chú ý, có ý kiến đề xuất bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam - vào danh mục ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với Luật Lưu trữ, một số đại biểu kiến nghị đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, nghiên cứu bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề lưu trữ nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ.

Liên quan đến Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH TP. Đồng Nai Điểu Huỳnh Sang cho biết, theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 17/10/2026 và dự kiến bế mạc ngày 20/11/2026.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét 45 dự án luật, nghị quyết. Để bảo đảm tiến độ và hoàn thành chương trình đề ra, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Điểu Huỳnh Sang nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, góp phần hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.