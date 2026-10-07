TP Đồng Nai đề xuất hỗ trợ 100% học phí các ngành, nghề trọng điểm

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, TP Đồng Nai tại Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 (ảnh minh họa).

Theo hồ sơ công khai, việc lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 7/10 đến hết ngày 16/10/2026 theo Công văn số 5838/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai. Trong đó. một nội dung đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ 100% học phí đối với người học trung cấp, cao đẳng thuộc diện được hưởng chính sách.

Dự thảo xác định nhóm được hỗ trợ học phí gồm công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc TP Đồng Nai; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, theo học trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trên địa bàn thành phố. Người đã tốt nghiệp trung cấp và học liên thông lên cao đẳng thuộc các ngành, nghề trọng điểm hoặc ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực, thế giới cũng là đối tượng được xem xét.

Tại Điều 22, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% học phí chương trình trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không vượt quá trần học phí áp dụng cho chương trình cùng trình độ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ.

Với các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ 100% học phí, song mức tối đa không quá hai lần trần học phí của chương trình tương ứng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Thời gian hỗ trợ được đề xuất không quá 20 tháng đối với chương trình trung cấp, 30 tháng đối với chương trình cao đẳng và 10 tháng đối với chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Kinh phí dự kiến chi trả theo từng kỳ học, mỗi kỳ không quá 5 tháng và tổng thời gian hỗ trợ không quá 10 tháng trong một năm.

Theo phương thức dự kiến, việc chi trả được thực hiện vào cuối mỗi kỳ học thông qua UBND cấp xã nơi người học thường trú. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xác nhận, gửi danh sách người học thuộc diện hỗ trợ để địa phương xét duyệt, chi trả trực tiếp.

Dự thảo cũng đặt ra điều kiện về phẩm chất, sức khỏe, năng lực học tập và cam kết hoàn thành chương trình đào tạo, công tác trong các ngành, nghề thuộc diện chính sách. Người học có thể phải bồi hoàn kinh phí đã hỗ trợ nếu tự thôi học, bị buộc thôi học, chuyển sang ngành không thuộc danh mục hỗ trợ hoặc không thực hiện cam kết làm việc sau tốt nghiệp. .

Ngoài chính sách học phí cho người học nghề, dự thảo còn đề xuất hỗ trợ toàn bộ học phí theo thời gian đào tạo chuẩn đối với người học thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ định kỳ bằng mức lương tối thiểu vùng I và một số khoản liên quan đến nghiên cứu, công bố khoa học.

Tờ trình dự kiến Nghị quyết sẽ được trình HĐND TP Đồng Nai xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và có hiệu lực trong năm 2027.