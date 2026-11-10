TP. Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Trong ảnh là buổi kiểm tra thực tế của Đoàn khảo sát của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát làm việc về công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc triển khai Đề án Xử lý nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu (Đề án 2996) và Đề án Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các sở, ban, ngành và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố (Đề án 1687) đã đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị vẫn còn chậm.

Cụ thể, đối với Đề án 2996, đến nay có 5/16 đơn vị hoàn thành công tác chỉnh lý, với tổng khối lượng hơn 2.190 mét tài liệu; 9 đơn vị đang triển khai, đã chỉnh lý hơn 1.164 mét tài liệu. Hai đơn vị còn lại đang hoàn tất thủ tục đấu thầu để triển khai thực hiện.

Đối với Đề án 1687, công tác chuẩn bị cơ bản được các đơn vị triển khai. Trong đó, 15/16 đơn vị đã thành lập hội đồng rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu số hóa; 100% đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và 13 đơn vị thành lập tổ quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, việc rà soát, lựa chọn tài liệu ưu tiên số hóa đối với khối tài liệu đã chỉnh lý còn chậm, mới có 4/16 đơn vị thực hiện.

Riêng Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ năm 2026; đồng thời lựa chọn các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định.

Người dân đi làm thủ tục hành chính tại các phường, xã trên địa bàn TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉnh lý, số hóa tài liệu; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hai đề án.

Việc triển khai đồng bộ công tác chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chuyển đổi số của Thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung rà soát khối lượng công việc còn lại, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu, nhất là tại những đơn vị có khối lượng tài liệu tồn đọng lớn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; đồng thời phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết những vướng mắc phát sinh, bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai các đề án.