TP. Đồng Nai: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể

Hoàn thành hơn 96% nhiệm vụ

Công tác chuyển đổi số được TP. Đồng Nai đẩy mạnh trong các cơ quan Đảng và tổ chức Đảng. Ảnh: Văn Dũng

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy Đồng Nai, thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng, nền tảng số, phổ cập kỹ năng số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến ngày 10/10, thành phố đã hoàn thành 170/176 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao, đạt 96,59%, không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với 278 nhiệm vụ của địa phương được tổng hợp, công khai trên Hệ thống giám sát của thành phố, đã hoàn thành 130 nhiệm vụ.

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 100% xã, phường, với hơn 227.200 lượt người được phổ cập kỹ năng số, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ trong đời sống.

Trong các cơ quan Đảng, công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến 95 đảng ủy xã, phường, tập trung vào 4 trụ cột: hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số và an toàn thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảng vụ.

Đến nay, 100% cơ quan Đảng cấp thành phố và 95/95 đảng ủy xã, phường đã kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng. Hệ thống Điều hành tác nghiệp được triển khai tại 3.288 cơ quan, đơn vị với 8.668 tài khoản; 100% văn bản đến được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống.

Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử tăng mạnh, từ 6% trong tháng 7/2025 lên 94,8% trong tháng 9/2026. Riêng tháng 10/2026, tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt 96,86%.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hướng tới quản lý, điều hành bằng dữ liệu

Các sản phẩm công nghệ số, đổi mới sáng tạo được trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố) lần thứ 1. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng sản phẩm, kết quả cụ thể trên cả 3 lĩnh vực: phát triển khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với chuyển đổi số, qua đó lan tỏa đến người dân.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị cần tập trung nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ, bảo đảm hiệu quả, an toàn, bảo mật thông tin; từng bước hướng tới phương thức quản lý, điều hành và giám sát dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, công tác tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi số phải được triển khai thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan chuyên môn cần chủ động biên soạn, cung cấp tài liệu số để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường phối hợp, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, kịp thời rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Đối với đảng ủy các xã, phường, cần chủ động nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ tại địa phương; đồng thời rà soát, bố trí nhân sự phù hợp, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị mà còn hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.