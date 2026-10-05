TP. Đồng Nai: Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, đất đai

Tổ đại biểu số 2, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tiếp xúc cử tri các xã Thống Nhất, Gia Kiệm trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 5/10, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri các xã Thống Nhất, Gia Kiệm, Hưng Thịnh và Bàu Hàm.

Tổ ĐBQH gồm các đại biểu: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Bùi Xuân Thống; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Hoàng Hải; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trảng Bom Đặng Doãn Thành.

Tại các hội nghị, đại diện Tổ ĐBQH đơn vị số 2 đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ Nhất.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH thành phố đã chủ động nghiên cứu, lấy ý kiến và tham gia đóng góp đối với 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 dự án luật quan trọng khác. Các ĐBQH trong Đoàn có 83 lượt phát biểu, gồm 73 lượt tại các phiên thảo luận tổ và 10 lượt tại hội trường, góp phần phản ánh thực tiễn địa phương, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai thông tin đến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Dũng

Công tác tiếp xúc cử tri được tổ chức tại 34 điểm thuộc 34 xã, phường, với khoảng 4.270 lượt cử tri tham dự và 110 lượt ý kiến. Qua tổng hợp, Đoàn ĐBQH thành phố đã chuyển 30 ý kiến, kiến nghị đến Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 80 ý kiến, kiến nghị đến UBND TP. Đồng Nai để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hoạt động giám sát, khảo sát tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân như thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo sau sắp xếp đơn vị hành chính; thành lập và quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 15.9, Đoàn ĐBQH thành phố đã tiếp 77 lượt công dân, tiếp nhận 327 đơn, gồm 69 đơn khiếu nại, 34 đơn tố cáo và 224 đơn kiến nghị. Toàn bộ 327 đơn đã được xử lý theo quy định.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: Văn Dũng

Tại cuộc tiếp xúc cử tri các xã Thống Nhất và Gia Kiệm, nhiều vấn đề dân sinh được cử tri thẳng thắn phản ánh, kiến nghị tới các ĐBQH.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu mở rộng chính sách ưu đãi, phụ cấp công vụ đối với viên chức khối hành chính cấp xã. Theo cử tri, sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, khối lượng công việc ở cơ sở gia tăng, đòi hỏi có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Liên quan đến an toàn giao thông, cử tri phản ánh tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu trên Quốc lộ 20, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Cử tri cũng đề nghị khôi phục, bổ sung hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống trộm cắp và bảo đảm an ninh, trật tự.

Một vấn đề khác nhận được sự quan tâm là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Một số cử tri đề nghị nghiên cứu quy định hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội độc lập nhằm giảm nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại, tác động tiêu cực từ môi trường mạng cũng như những hệ lụy có thể liên quan đến bạo lực học đường.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều giải pháp. Ảnh: Văn Dũng

Cử tri cũng kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy tờ tùy thân, đăng ký cư trú đối với các hộ dân là kiều bào từ Campuchia trở về sinh sống trên địa bàn; đồng thời phản ánh một số vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều cùng ngày, tiếp xúc với ĐBQH tại các xã Hưng Thịnh và Bàu Hàm, cử tri tiếp tục nêu nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, giao thông, thoát nước, môi trường và giải quyết đơn thư.

Nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các trường hợp nhà ở, công trình đã tồn tại trong thời gian dài. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn và giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài hoặc người dân phải đi lại nhiều lần.

Hạ tầng giao thông, thoát nước cũng nhận được nhiều ý kiến. Cử tri phản ánh một số tuyến đường xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, có khu vực xảy ra tình trạng nước ứ đọng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Từ thực tế tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp và lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, cử tri Bàu Hàm kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giao thông khu vực, trong đó có các tuyến kết nối Long Khánh - Dầu Giây và Vành đai 4, qua đó từng bước giảm áp lực lên hệ thống giao thông hiện hữu.

Đại biểu Lê Hoàng Hải, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao đổi với cử tri các xã Thống Nhất, Gia Kiệm. Ảnh: Văn Dũng

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, hạn chế bụi, tiếng ồn và những tác động tới môi trường, đời sống người dân; đồng thời rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường dân sinh, nhất là khu vực có đông học sinh qua lại.

Từ những vụ việc cụ thể tại địa phương, cử tri mong muốn chính quyền cơ sở sau sắp xếp bộ máy tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ đất đai..., xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Các đại biểu tiếp thu những kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Văn Dũng

Trao đổi với cử tri, đại biểu Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai ghi nhận, trực tiếp giải đáp và làm rõ thêm các nhóm vấn đề được cử tri quan tâm.

Đối với những phản ánh dân sinh thuộc thẩm quyền địa phương như hạ tầng giao thông, chống ngập, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh…, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương tiếp thu, xác định rõ trách nhiệm, có cam kết và lộ trình xử lý cụ thể.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, cần được tổng hợp và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng kiến nghị về chính sách phụ cấp đối với viên chức cấp xã và các nội dung liên quan đến sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan Trung ương xem xét.

Thông tin thêm về định hướng phát triển địa phương, đại biểu Bùi Xuân Thống cho biết, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, cùng Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua, mở ra thêm cơ hội và động lực cho Đồng Nai phát triển trong thời gian tới.