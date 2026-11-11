TP Đồng Nai có tân phó Chủ tịch HĐND, UBND

Sáng 11/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thực hiện công tác nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, được bầu giữ chức phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tuấn sinh năm 1974, là đại biểu HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tháng 12/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai (nay là Thành ủy) công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ).

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai, trao quyết định cho tân Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Trương Thị Hương Bình.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai đã bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình sinh năm 1981, là đại biểu HĐND TP Đồng Nai khóa I.

Bà trưởng thành từ ngành tài chính, từng công tác tại Sở Tài chính Đồng Nai. Tháng 3/2023, bà được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai. Đầu tháng 3/2025, sau khi Sở Tài chính và Sở KH&ĐT hợp nhất, bà tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

UBND TP Đồng Nai hiện có 5 phó Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch thường trực, ông Hồ Văn Hà, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Cát Tiên và bà Trương Thị Hương Bình. Chủ tịch UBND TP là ông Nguyễn Văn Út.