TP.Đồng Nai: Camera thông minh hỗ trợ truy bắt tội phạm

Ngày 02/11, Công an TP. Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành, khai thác, sử dụng (SD) các trang thiết bị, phương tiện và phần mềm thuộc hệ thống của Trung tâm, được kết nối trực tuyến đến CA các xã, phường trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn quy trình vận hành, khai thác, SD các trang thiết bị, phương tiện, phần mềm thuộc hệ thống Trung tâm, qua đó giúp nắm vững tính năng, phương thức vận hành, khả năng kết nối và khai thác dữ liệu (DL), phục vụ việc theo dõi, nắm tình hình, chỉ huy, điều hành, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT.

Bên cạnh nội dung hướng dẫn, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về quá trình vận hành, khai thác hệ thống; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác tại các đơn vị, địa phương. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ yêu cầu phối hợp, khả năng ứng dụng các trang thiết bị, phần mềm và giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin, phục vụ công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP.Đồng Nai - nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác CA. Yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định việc khai thác, SD hiệu quả hệ thống Trung tâm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức công tác, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Các cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn nhiệm vụ tại từng đơn vị, địa bàn. Quá trình khai thác hệ thống phải bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt, chính xác, tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng thông tin và DL; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, không để xảy ra tình trạng đầu tư trang thiết bị nhưng khai thác chưa hết công năng, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh, trật tự - Công an TP. Đồng Nai theo dõi, truy vết đối tượng

Công an TP.Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các mặt công tác, từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ huy, điều hành, quản lý ANTT. Qua đó, nâng cao khả năng chủ động phát hiện, xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CA chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Hiệu quả bước đầu của Trung tâm thể hiện qua vụ bắt đối tượng trộm xe môtô tại xã Phú Lâm ngày 01/11 được phát hiện, truy vết chỉ sau thời gian ngắn nhờ sự hỗ trợ của hệ thống camera giám sát và sự phối hợp kịp thời của các lực lượng chức năng. Cụ thể, 9 giờ 59 phút sáng 01/11, CA xã Phú Lâm tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Trần Phong (SN 1985, ngụ ấp Phú Lợi) về việc bị mất trộm xe Honda Air Blade, màu đỏ - đen, biển số: 93K1-005.78 trong lúc dựng bên lề đường. Ngay sau đó, CA xã đã khẩn trương xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera và chuyển dữ liệu đến Trung tâm để truy vết. Qua hệ thống giám sát (GS) liên thông, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng di chuyển của đối tượng trên Quốc lộ 20, về Ngã ba Dầu Giây. Ngay sau đó CA xã Phú Lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng đang trên đường bôn tẩu cùng tang vật.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai là Nguyễn Hữu Chính, đầu bếp tại một trạm dừng chân ở xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Do mâu thuẫn gia đình, Chính bỏ nhà đi lang thang và phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa, không người trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để làm phương tiện di chuyển, nhưng chưa đi được bao xa đã bị CA bắt giữ.

Vụ việc trên cho thấy hiệu quả thiết thực của hệ thống camera GS và Trung tâm trong kết nối, phân tích DL, hỗ trợ truy vết đối tượng, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh PCTP. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ gìn ANTT và bảo vệ tài sản của Nhân dân. Công nghệ GS ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thu hẹp những khoảng trống để tội phạm lợi dụng đồng thời qua đó cũng cảnh báo đối với những ai có ý định vi phạm pháp luật sẽ không có đường thoát thân.