TP Đồng Nai bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, trao Quyết định bổ nhiệm cho BS.CKII Lê Thị Phương Trâm.

Sở Y tế TP Đồng Nai vừa công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm BS.CKII Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Quyết định được công bố tại hội nghị về công tác cán bộ tổ chức tại bệnh viện, có thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên đồng thời trao Quyết định giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với BS.CKII Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, từ ngày 1/10/2026.

Ghi nhận quá trình công tác của ông Phan Văn Huyên, lãnh đạo Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết ông có gần 28 năm làm việc tại bệnh viện, trong đó gần 10 năm giữ cương vị giám đốc. Trong thời gian này, ông cùng tập thể đơn vị phát triển chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương thức quản lý.

Nhận nhiệm vụ mới, bà Lê Thị Phương Trâm bày tỏ mong muốn kế thừa kết quả của các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc và người lao động bệnh viện; đồng thời cam kết cùng tập thể đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên đề nghị tân Giám đốc sớm nắm bắt thực tế hoạt động, lắng nghe đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và vấn đề còn tồn tại để xác định hướng phát triển, nhiệm vụ ưu tiên và lộ trình phù hợp.

Theo định hướng của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, chất lượng cao. Các nhiệm vụ được đặt ra gồm làm chủ thêm kỹ thuật chuyên môn, phát triển chuyên khoa mũi nhọn, thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đề nghị tập thể bệnh viện đoàn kết, phối hợp với Ban Giám đốc nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng phục vụ. Qua đó, mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ y tế tại địa phương, giúp người dân Long Khánh và khu vực lân cận tiếp cận thuận lợi hơn, giảm chuyển tuyến không cần thiết.