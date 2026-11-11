TP. Đồng Nai bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

HĐND TP. Đồng Nai bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 11/11, HĐND TP. Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố.

Kết quả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Trương Thị Hương Bình. Ảnh: Văn Dũng

HĐND thành phố cũng bầu bổ sung ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên UBND TP. Đồng Nai.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Xem xét nhiều chính sách quan trọng về đất đai, an sinh xã hội

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Đồng Nai xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh công tác nhân sự, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Đồng Nai tập trung xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, HĐND thành phố xem xét quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn; bổ sung lần thứ nhất Bảng giá đất lần đầu năm 2026, ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai).

Đáng chú ý, nhiều chính sách hỗ trợ người dân được đưa ra xem xét, trong đó có chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra; hỗ trợ giải tỏa lồng, bè nuôi thủy sản và bè để ở trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Dũng

Kỳ họp cũng xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong lĩnh vực giáo dục và an sinh xã hội, HĐND thành phố xem xét chính sách chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số và mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các đại biểu xem xét quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử. Đây là những chính sách hướng đến thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Chế biến, sản xuất alumin Bình Phước và Dự án Mở rộng đường từ trung tâm xã đi ĐT.753, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.

Kỳ họp cũng xem xét tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn trình bày một số tờ trình. Ảnh: Văn Dũng

Một số nội dung khác được đưa ra xem xét gồm: quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại; quy định tỷ lệ trích tiền vào Quỹ Nhà ở thành phố và nội dung, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự.

Đồng thời, HĐND thành phố xem xét rà soát, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, an ninh, trật tự và dân tộc nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND thành phố sẽ xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.