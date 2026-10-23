TP. Đồng Nai: Bất thường trong lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phước Tân

6 năm gắn bó bị chấm dứt hợp tác “chóng vánh”

Theo phản ánh của người dân gửi tới Báo Pháp luật Việt Nam, tại Trường Tiểu học Phước Tân, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai sau sáp nhập đang vấp phải những ý kiến trái chiều trong công tác lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới của phía Nhà trường.

Cụ thể, từ năm 2019, Doanh nghiệp tư nhân Thực phẩm Hương Tuấn bắt đầu hợp tác cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Tân Cang (nay là phân hiệu 3 của Trường Tiểu học Phước Tân). Từ quy mô ban đầu chỉ khoảng 180 suất/ngày với nhiều khó khăn, đơn vị đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất khu bếp ăn khang trang. Đến nay, quy mô phục vụ đã tăng lên khoảng 800 suất/ngày, nhận được sự tín nhiệm lớn từ phía phụ huynh. Trong suốt 6 năm đồng hành, đơn vị này chưa từng để xảy ra sự việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2026 - 2027, nhiều phụ huynh học sinh tại điểm trường Phước Tân 3 tiếp tục thống nhất chọn Doanh nghiệp Hương Tuấn làm đơn vị cung cấp suất ăn.

Trường Tiểu học Phước Tân, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2026, đại diện Doanh nghiệp Hương Tuấn bất ngờ nhận được đề nghị từ phía Nhà trường về việc phải đứng ra liên danh cùng một đơn vị cung cấp suất ăn khác ở phân hiệu khác của trường. Nhận thấy việc đứng tên pháp lý cho bên thứ 3 nhưng không được trực tiếp kiểm soát, giám sát quy trình chế biến và nguồn gốc thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn thực phẩm, do đó phía Hương Tuấn đã từ chối đề nghị này.

Sau đó, phía nhà trường ra thông báo chấm dứt hợp đồng với Hương Tuấn kể từ ngày 02/10/2026 với lý do: Giấy phép của Hương Tuấn chỉ đáp ứng tối đa 3.000 suất/ngày, trong khi tổng nhu cầu bán trú sau sáp nhập của toàn trường được đưa ra là hơn 3.000 suất/ngày.

Phường không có hướng dẫn, Nhà trường tự chọn đơn vị cung cấp

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Thỏa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tân.

Ông Thỏa cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp các trường học, cơ sở giáo dục, Trường Tiểu học Phước Tân hiện hiện gồm 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu (trong đó 3 phân hiệu có tổ chức bán trú với tổng cộng khoảng 2.700 - 3.100 suất ăn/ngày). Do mới nhận nhiệm vụ quản lý và chưa có kinh nghiệm trong công tác bán trú, ngày 04/09/2026, ông Thoả đã ký Tờ trình số 69/TT-THPT gửi UBND phường Phước Tân để xin ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, UBND phường Phước Tân sau đó không ban hành văn bản hướng dẫn mà chỉ trả lời “bằng miệng”, khẳng định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của nhà trường và không đẩy trách nhiệm lên cấp phường.

Do không nhận được văn bản hướng dẫn chính thức, Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ động tìm đơn vị tư vấn độc lập. Đơn vị tư vấn này gợi ý phương án hai nhà cung cấp cũ phải liên danh với nhau để đủ năng lực. Khi Hương Tuấn từ chối liên danh, cộng với lo ngại tổng số suất ăn đơn vị này nhận phục vụ (bao gồm một cơ sở giáo dục khác trên địa bàn) thì đang vượt quá năng lực 3.000 suất/ngày theo giấy phép, Hiệu trưởng đã quyết định chấm dứt hợp đồng.

Lý giải về việc thay đổi cách thức thực hiện khi chỉ lựa chọn duy nhất 01 đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho cả 3 phân hiệu. Ông Nguyễn Đình Thoả cho biết, Nhà trường không căn cứ theo quy định nào, việc làm này chỉ để dễ kiểm soát.

Ông Nguyễn Đình Thỏa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tân tại buổi làm việc.

Về quy trình chọn đơn vị mới, ngày 18/09/2026, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc với công ty Phương Đông để xem xét hồ sơ năng lực. Sau khi kiểm tra hồ sơ và cùng một số đại diện phụ huynh đi tham quan thực tế tại một cơ sở đang sử dụng dịch vụ của công ty này, nhà trường đã quyết định ký hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú, có hiệu lực từ ngày 05/10/2026.

Toàn bộ quá trình đánh giá, lựa chọn và ký kết hợp đồng này hoàn toàn do nhà trường cùng phụ huynh học sinh cùng đánh giá và thực hiện, không có sự tham gia hay giám sát của cán bộ UBND phường Phước Tân hay cơ quan y tế chuyên môn.

Cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng

Trước đó ngày 14/08/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong việc chỉ đạo, thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường học trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt chuyên môn ATTP.

Tiếp đó, ngày 13/09/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt, nghiêm túc các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Tuy nhiên, tại Trường Tiểu học Phước Tân thì việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú do trực tiếp Nhà trường thực hiện, không có hướng dẫn, phối hợp từ UBND phường Phước Tân.

Việc giao toàn bộ quyền quyết định một dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn học sinh cho Ban Giám hiệu nhà trường tự xử lý liệu đã tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ? Các suất ăn hiện tại có thực sự bảo đảm về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh?

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn cho hàng nghìn học sinh chỉ dựa vào hồ sơ trên giấy mà thiếu đi sự thẩm định chuyên môn từ cơ quan quản lý có chức năng liên quan của UBND phường Phước Tân liệu có đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật và thẩm quyền?

UBND phường Phước Tân, TP. Đồng Nai.

Để làm rõ, phóng viên sau đó đã liên hệ làm việc với UBND phường Phước Tân. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng UBND phường sau khi tiếp nhận Giấy giới thiệu đã đề nghị phía Toà soạn gửi công văn để trả lời bằng văn bản. Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục gửi công văn, kèm theo đơn của công dân để UBND phường Phước Tân xác minh, làm rõ nhưng đến nay chưa được phản hồi.