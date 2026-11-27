Một khu công nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai. (Ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 123/2026/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long ký ngày 17/11/2026, có hiệu lực từ ngày 27/11/2026, thay thế Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 8/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quy chế áp dụng đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quy định cụ thể quy trình phối hợp thẩm định hồ sơ và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư.

Trong đó, Sở Tài chính được xác định là cơ quan đầu mối thẩm định, chủ trì lấy ý kiến các cơ quan liên quan căn cứ vào tính chất, nội dung của từng dự án.

Các cơ quan được lấy ý kiến phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp không đồng ý phải giải thích cụ thể lý do.

Việc phối hợp thẩm định được thực hiện thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Khi cần thiết, Sở Tài chính tổ chức hoặc đề xuất Chủ tịch UBND thành phố tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Quy chế cũng phân định trách nhiệm của Sở Xây dựng trong đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị, nông thôn và hệ thống giao thông; trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất, các trường hợp Nhà nước thu hồi đất và những nội dung liên quan đến sử dụng rừng.

So với trước đây, quy chế mới quy định rõ hơn việc phối hợp thẩm định hồ sơ chấp thuận, điều chỉnh chấp thuận nhà đầu tư, đồng thời cập nhật thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư từ UBND tỉnh sang Chủ tịch UBND thành phố, phù hợp với Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã chủ động rà soát quy trình làm việc, bố trí nhân lực hiện có để thực hiện nhiệm vụ phối hợp thẩm định, không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới hoặc tăng biên chế.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các ngành, địa phương tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.