TP Đồng Nai ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ công

Chợ Long Thành, TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 về định giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc được hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung; cùng các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý, cung cấp dịch vụ tại chợ.

Mức giá được quy định cụ thể theo từng chợ, từng khu vực, hình thức kinh doanh và vị trí kinh doanh.

Chẳng hạn, tại Chợ Tân Hiệp, phường Tam Hiệp, hộ kinh doanh cố định tại đình, sạp, ki-ốt có mức giá 60.000 đồng/m²/tháng; hộ kinh doanh không cố định là 10.000 đồng/m²/ngày. Một số loại hình kinh doanh rau, củ, trái cây, bông và bán hàng ăn đêm có mức giá từ 100.000-120.000 đồng/m²/tháng.

Tại Chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, ki-ốt, quầy sạp mặt tiền nhà lồng có mức giá 70.000 đồng/m²/tháng; quầy sạp trong nhà lồng 60.000 đồng/m²/tháng; quầy sạp tầng lầu 30.000 đồng/m²/tháng; hộ kinh doanh không cố định 15.000 đồng/m²/ngày.

Phụ lục kèm quyết định còn quy định giá dịch vụ tại hàng loạt chợ thuộc các phường, xã như Long Khánh, Dầu Giây, Tân Lập, Dầu Giây, Hưng Lộc, Bình Minh, An Chu, Trảng Bom, Phú Lý, Đắk Lua, Minh Đức, Hưng Phước, Đồng Phú, Bình Phước, Đồng Xoài, Phú Riềng, Bù Nho, Tân Hưng, Phước Sơn, Thống Nhất, Quang Trung, Long Bình, Minh Lập, Nghĩa Trung, Đức Liễu, Chơn Thành, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Đồng Xoài, Bù Gia Mập… với mức giá khác nhau tùy loại vị trí và hình thức kinh doanh.

Đáng chú ý, mức giá tại phụ lục đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nếu có. Đối với một số chợ, giá còn áp dụng hệ số lợi thế thương mại theo vị trí kinh doanh.

Các khoản thu như trông giữ xe, thu phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào chợ, mặt bằng quảng cáo hoặc các dịch vụ khác ngoài dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm công khai, niêm yết đầy đủ mức giá được phê duyệt tại văn phòng Ban Quản lý chợ, bảng thông báo của chợ và các điểm kinh doanh theo quy định.