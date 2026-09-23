TP Đồng Nai: Ban CHQS xã Tân An hỗ trợ người dân vùng ngập

Do mưa lớn kéo dài từ tối 22-9 đến ngày 23-9, nhiều khu vực trên địa bàn xã Tân An bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đã đến các điểm ngập sâu, giúp bà con di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Ban CHQS xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại chỗ theo dõi tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa ngập, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tân An cõng người cao tuổi ra khỏi khu vực ngập nước.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Từ tối 22 đến ngày 23-9, Ban CHQS xã Tân An đã hỗ trợ khoảng 100 hộ dân.