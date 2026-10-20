TP Đồng Nai bãi bỏ 5 văn bản về thuế và lệ phí trước bạ

Trụ sở Thuế TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và UBND tỉnh Bình Phước (cũ) ban hành thuộc lĩnh vực thuế trên địa bàn thành phố.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà ký, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Thuế thành phố tại Tờ trình số 19409/TTr-DON ngày 9/10/2026.

Cụ thể, UBND thành phố quyết định bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản, trong đó có một quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và 4 quyết định của UBND tỉnh Bình Phước (cũ).

Đối với Đồng Nai (cũ), văn bản bị bãi bỏ là Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009, quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, kể cả lái xe.

Đối với Bình Phước (cũ), văn bản đầu tiên bị bãi bỏ là Quyết định số 125/1999/QĐ-UB ngày 7/6/1999 về việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tiếp đó là Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 11/1/2005, điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai bánh gắn máy do Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam sản xuất.

Văn bản thứ tư là Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 23/1/2006 về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ).

Đáng chú ý, UBND thành phố cũng bãi bỏ Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ).

Đây là quyết định ban hành quy chế kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước trước đây.

Như vậy, nhóm văn bản bị bãi bỏ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ thuế sử dụng đất nông nghiệp, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đến thủ tục kê khai tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND, việc bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 16/10/2026.

UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Thuế thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường cùng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.