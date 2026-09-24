TP Đồng Nai bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh

Hai thủ tục bị bãi bỏ liên quan đến công bố hợp quy đối với thuốc lá (ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 17/9/2026, công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố.

Theo danh mục kèm theo, hai thủ tục bị bãi bỏ đều liên quan đến thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với thuốc lá.

Thứ nhất là thủ tục “Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá”, mã thủ tục hành chính 1.013896.

Thứ hai là thủ tục “Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất)”, mã thủ tục hành chính 1.013898.

Danh mục dẫn Quyết định số 2881/QĐ-BYT ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Quyết định số 2827/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thực hiện đối với các thủ tục được công bố tại quyết định này theo thời điểm có hiệu lực tại Quyết định số 2881/QĐ-BYT.

Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm niêm yết, công khai danh mục tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của đơn vị.