TP Đồng Nai áp dụng đơn giá thuê đất mới từ ngày 5/11

Quyết định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất; người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất và các đối tượng khác có liên quan đến việc tính, thu nộp, quản lý tiền thuê đất.

Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 5/11/2026.

Theo quyết định, tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất một năm đối với nhóm đất phi nông nghiệp được xác định theo từng khu vực và trường hợp sử dụng đất.

Cụ thể, đất thuộc địa bàn các phường áp dụng tỷ lệ 1,25%. Trường hợp đất có phạm vi thuộc cả địa bàn phường và địa bàn xã, tỷ lệ áp dụng là 1,15%.

Đối với đất thuộc địa bàn các xã, trừ các địa bàn thuộc diện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định, tỷ lệ áp dụng là 1%.

Riêng đất thuộc địa bàn xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ áp dụng là 0,75%.

Đáng chú ý, đất thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng tỷ lệ 0,5%, không phân biệt địa bàn xã, phường.

Đối với nhóm đất nông nghiệp, tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất một năm được quy định ở mức 0,5%.

Bên cạnh việc quy định tỷ lệ tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm, quyết định cũng xác định đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm, không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất.

Theo đó, trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm, đơn giá thuê đất được tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm có cùng mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất được tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng 50% đơn giá thuê đất tương ứng của loại đất có vị trí liền kề. Việc xác định đơn giá được thực hiện với giả định có cùng mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất đối với phần diện tích đất có mặt nước.

Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 5/11/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 về mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua đấu giá, đất xây dựng công trình ngầm và phần diện tích đất có mặt nước.