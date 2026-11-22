Những động tác mô phỏng đời sống lao động, sản xuất thường nhật của đồng bào Ca Dong (xã Trà Vân) được các cô gái trẻ tái hiện sinh động, mang đến không gian di sản đầy sức sống và đậm đà bản sắc vùng cao tại ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, xã Trà Vân đã giới thiệu đến người dân và du khách những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Ca Dong thông qua các tiết mục múa truyền thống, trình diễn cồng chiêng và không gian trải nghiệm văn hóa bản địa. Sự tham gia của địa phương góp thêm sắc màu văn hóa vùng cao vào hoạt động giao lưu, quảng bá di sản của thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân (giữa) cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026.

Tâm điểm trong phần giới thiệu văn hóa của Trà Vân là tiết mục múa truyền thống “Quê em ngày hội”. Những động tác mô phỏng sinh hoạt cộng đồng, kết hợp nhịp điệu múa và âm thanh cồng chiêng đã thể hiện không khí sinh hoạt văn hóa của người Ca Dong. Không chỉ mang tính biểu diễn, tiết mục còn chuyển tải tình cảm gắn bó với quê hương, bản làng và tinh thần cộng đồng được gìn giữ trong đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, không gian trải nghiệm của xã Trà Vân tạo điều kiện để khách tham quan tiếp cận gần hơn với phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống. Những gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa, đặc sản địa phương cùng các nội dung trưng bày đã góp phần đưa hình ảnh đời sống vùng cao đến gần công chúng. Qua đó, văn hóa Ca Dong được giới thiệu không chỉ bằng những tiết mục trên sân khấu mà còn thông qua các sản phẩm và câu chuyện gắn với cộng đồng.

Khoảnh khắc tạo hình ấn tượng với tiếng cồng chiêng vang vọng trong tiết mục múa “Quê em ngày hội” của đoàn nghệ nhân, diễn viên xã Trà Vân, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.

Đáng chú ý, những giá trị được Trà Vân giới thiệu tại ngày hội đều gắn liền với đời sống thực tế của người dân. Tiếng cồng chiêng hiện diện trong các dịp lễ hội, điệu múa truyền thống được trao truyền giữa các thế hệ và những phong tục tập quán vẫn được duy trì trong sinh hoạt cộng đồng. Đây là những yếu tố tạo nên bản sắc riêng của người Ca Dong, đồng thời cho thấy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và duy trì sức sống của di sản.

Từ chiếc chiêng, cây nỏ đến gùi mây và trang phục thổ cẩm — gian hàng của xã Trà Vân đã đưa những vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào Ca Dong đến gần hơn với công chúng tại ngày hội.

Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, ngày hội còn là dịp để các địa phương, cộng đồng dân tộc gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những loại hình văn hóa đặc trưng. Từ sắc màu văn hóa Ca Dong của Trà Vân đến nghệ thuật cồng chiêng “Sắc bùa” của người Mường và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác, các hoạt động đã góp phần phản ánh sự phong phú trong đời sống văn hóa của các cộng đồng đang cùng hội tụ tại TP Đà Nẵng.

Không gian trưng bày sản phẩm văn hóa, ẩm thực và đặc sản truyền thống của xã Trà Vân thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của du khách nước ngoài tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2026.

Việc tham gia ngày hội không chỉ giúp xã Trà Vân quảng bá hình ảnh địa phương mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn di sản từ chính đời sống cộng đồng. Trong đó, việc khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, thực hành và tiếp nối các loại hình nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng kế thừa những giá trị văn hóa của dân tộc. Khi di sản được duy trì trong sinh hoạt thường ngày, việc bảo tồn mới có thể tạo nên sự gắn kết bền vững giữa các thế hệ.

Từ hoạt động giao lưu, trình diễn đến giới thiệu sản phẩm bản địa, Trà Vân đang có thêm cơ hội kết nối giá trị văn hóa Ca Dong với định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là hướng đi có thể góp phần mở rộng hoạt động quảng bá địa phương, tạo điều kiện để các giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026, hình ảnh Trà Vân cùng bản sắc văn hóa Ca Dong tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, góp phần làm phong phú thêm không gian di sản và khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.