TP Đà Nẵng tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sau khi sáp nhập, TP Đà Nẵng có 151 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 60 xã, phường; hơn 90.828 liệt sĩ; đã tìm kiếm, quy tập 78.668 hài cốt liệt sĩ, còn 7.259 liệt sĩ chưa quy tập và 4.901 liệt sĩ chưa rõ thông tin; là địa phương có số mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, thay đổi qua thời gian; bom, mìn, vật nổ còn sót lại nhiều; hồ sơ, sơ đồ mộ chí thiếu hoặc thất lạc; nhân chứng ngày càng ít, thông tin có độ chính xác chưa cao. Nhiều hài cốt liệt sĩ chịu tác động lâu dài của điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng mẫu sinh phẩm; một số nghĩa trang nằm xa trung tâm, giao thông khó khăn.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm".

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng; hoàn thành lấy mẫu tại 144 nghĩa trang, với 25.672 mộ, đạt 100%, vượt tiến độ dự kiến ban đầu; tổ chức tìm kiếm, cất bốc 120 hài cốt liệt sĩ, bàn giao 5.960 mẫu phục vụ giám định ADN.

Những kết quả trên góp phần tạo cơ sở cho việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động khai thác thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung nguồn lực vào địa bàn trọng điểm; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ và an toàn.

Địa phương phấn đấu đến ngày 27-7-2027 sẽ tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch; tiếp nhận, xác minh, trả lời thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ kịp thời, chính xác; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tìm kiếm, quy tập và thực hiện nghiêm quy trình kết luận địa bàn. Tập trung nguồn lực tại các khu vực còn nhiều thông tin như Hang Đá Mái, núi Hòn Tàu, khu vực Hang Nhà Thương thuộc Bệnh viện 78, núi Ngok Tavak và các địa bàn có thông tin về mộ tập thể tại Hòa Vang, Điện Bàn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng An cùng các địa bàn liên quan.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.