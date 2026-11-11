TP Đà Nẵng tập trung ứng phó, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Thực hiện Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11 của Bộ Xây dựng và Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11 của UBND TP Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung; các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa cùng các đơn vị thi công, giám sát các công trình sửa chữa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khẩn trương triển khai nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND thành phố tại các văn bản nêu trên.

Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My bị ngập, giao thông chia cắt.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với mưa lớn đã nêu tại Công văn số 16719/SXD-HTGT ngày 10/9/2026, Sở Xây dựng lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; phải tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật và nắm chắc diễn biến mưa lũ.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với các cầu được thiết kế và đưa vào khai thác đã lâu, kết cấu móng, trụ theo công nghệ cũ (như móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng…) tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của cầu.

Đặc biệt, khi nước lũ dâng, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết, cần kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng, dịch chuyển gối cầu hoặc dao động lớn bất thường, cần kịp thời cảnh báo, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng chú trọng triển khai các nhiệm vụ liên quan nêu tại khoản 6, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11 của UBND TP Đà Nẵng. Các cơ quan, đơn vị nêu trên phải tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình giao thông, thiệt hại, công tác khắc phục về Sở Xây dựng để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo cấp trên theo quy định.

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến một số khu vực miền núi TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Đến sáng 11/11, tại xã Trà My, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nước. Một số nhà dân dọc đường Hùng Vương, Chu Huy Mân bị nước tràn vào. Đặc biệt, quốc lộ 40B và quốc lộ 24C đoạn qua địa bàn bị ngập, nước tràn qua đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tại xã Trà Leng, địa phương ghi nhận một số tuyến giao thông trên địa bàn bắt đầu xuất hiện sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại xã Trà Tân, địa phương ghi nhận một số đoạn trên tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn xã xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ. Sạt lở khiến bùn đất tràn vào nhà dân, chính quyền địa phương đang theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó.