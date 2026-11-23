Phong trào văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, sự tham gia chủ động của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì các phong trào cộng đồng và tăng cường tình đoàn kết tại khu dân cư. Tại phường Tam Kỳ, những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đang góp phần tạo không gian sinh hoạt tinh thần, khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tối 21/11, UBND phường Tam Kỳ tổ chức vòng chung khảo và công diễn Hội thi Văn nghệ quần chúng năm 2026 tại Công viên hồ Nguyễn Du. Chương trình có 11 tiết mục được lựa chọn từ các đơn vị, khối phố trên địa bàn. Với nhiều hình thức biểu diễn như múa tập thể, múa hiện đại, hát múa, tốp ca và đơn ca kết hợp múa phụ họa, các đội thi mang đến những nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần hưởng ứng và sự nhiệt tình của các đội tham gia.

Phát huy vai trò của người dân trong các hoạt động văn hóa cơ sở, tạo nền tảng xây dựng môi trường đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Hội thi là dịp để các đơn vị, khối phố gặp gỡ, giao lưu, đồng thời tạo điều kiện phát huy năng khiếu và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong cộng đồng. Thông qua hoạt động này, phong trào văn nghệ quần chúng có thêm cơ hội lan tỏa, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đây cũng là cách để các hoạt động văn hóa được duy trì gần gũi với đời sống, bắt đầu từ chính các khu dân cư.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, khối phố Mỹ An giành giải Nhất; khối phố 2 và Mỹ Bắc đạt giải Nhì. Các giải Ba thuộc về khối phố 1, Mỹ Hòa và 3. Năm khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam, Mỹ Trung, Xuân Tây và 4 được trao giải Khuyến khích.

Việc tổ chức các sân chơi văn hóa, văn nghệ không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa người dân ở các khu dân cư. Trong quá trình phát triển địa phương, bên cạnh những nhiệm vụ về kinh tế và hạ tầng, việc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cũng là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng. Từ những hoạt động thiết thực ở cơ sở, các giá trị văn hóa có điều kiện được lan tỏa, tinh thần đoàn kết được củng cố, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, giàu sức sống.